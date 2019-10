Uppgifter: Alexander Axén Gais huvudspår till ny tränare: "Skulle vara en mycket bra lösning"

Gais har haft Patrik Ingelsten på tränarbänken ändå sedan klubben valde att sparka Bosko Orovic i somras. Men eftersom Ingelsten inte har tillräckligt med utbildning har han sedan en tid tillbaka hjälp av Thomas Erixon.

Nu uppger GP att Gais har en lista på mellan sex och åtta namn på vem som klubben vill ska bli nästa huvudtränare. Enligt tidningen finns nuvarande tränaren Patrik Ingelsten med på listan, men högst upp på densamma är Alexander Axén.

Axén är just nu expert i C More, en roll han kommer att lämna när den nuvarande säsongen är över. Han har tidigare tränat just Gais, mellan 2009 och 2012, och har även varit tränare i Örebro SK i två sejourer. Han har tidigare öppnat för att återvända som tränare när han lämnar C More.

- Jag är öppet nyfiken över vad som ska ske och jag älskar ju fotboll och vill fortsätta att jobba med det. Jag är öppen för allt, att blir tränare eller sportchef eller att jobba med att utveckla spelare men utesluter inget, sa Axén till Fotbollskanalen i september.

Jonas Östergaard, som sitter i Gais sportråd, bekräftas för GP att Axén är en av huvudkandidaterna som klubben kollar på, men vill inte kommentera några ytterligare namn.

- Han skulle vara en mycket bra lösning. Oavsett vem det blir är det viktigt att trycka på att uppdraget är långsiktigt och ska innefatta en extra satsning på vår akademi, säger Östergaard till tidningen.

Gais ska ha som mål att ha löst en tränare för den kommande säsongen inom de närmsta veckorna och definitivt innan säsongen är färdigt.

Gais ligger för tillfället fem poäng ner till Frej på kvalplats samt åtta poäng ner till Brommapojkarna och Öster på nedflyttningsplats. Det återstår tre omgångar kvar av superettan.