Uppgifter: Lundevall bröt kontraktet för sent - SvFF har startat utredning

Simon Lundevall bröt kontraktet med grekiska Volos och skrev på för Halmstads BK. Under onsdagen kom dock uppgifter om att övergången eventuellt gjorts i strid med regelverket.

För att man som spelare ska kunna skriva på för en klubb i Sverige utanför transferfönstret så måste man ha varit kontraktslös den dag som fönstret stängde, det vill säga den 25 augusti i år. Men det finns flera frågetecken kring när avtalet bröts. Volos själva gick ut med nyheten på sitt Instagram-konto först den 13 september och man skriver där att avtalet brutits i samförstånd.

Halmstad å sin sida säger att man undersökt allt med Svenska Fotbollförbundet och att man fått grönt ljus och också godkänts dispens. Man anser sig inte ha gjort något fel.

Senare under onsdagen uppger nu Aftonbladet att Lundevalls kontrakt i Grekland bröts två veckor för sent för att dispensen kan ha utfärdats på korrekta grunder, vilket ha fått Svenska Fotbollförbundet att starta en utredning kring Lundevalls dispens. Enligt tidningen bröt Lundevall med grekiska Volos den 10 september – det vill säga två veckor för sent för att dispensen har utfärdats korrekt enligt förbundets regelverk.

- När det är fråga om internationella övergångar ska det påvisas att avtalet med spelarens tidigare klubb har löpt ut eller sagts upp i förtid, inklusive datum för upphörande. Vid nationella avtal ska avtalen finnas registrerade i Fogis så att vi kan kontrollera det där, säger förbundsjuristen Christine Stridsberg till tidningen.

På frågan om HBK påvisade för SvFF att avtalet mellan Volos och Lundevall sagts upp i förtid svarar Stridsberg:

- I den delen undersöker vi för närvarande vilka uppgifter som lämnats till oss i samband med dispensansökan, respektive vilken syn Simon Lundevall och Halmstad BK har på vilket eventuellt avtal som funnits mellan Simon Lundevall och Volos.

Om det visar sig att Lundevalls övergång till Halmstad brutit mot reglerna kan SvFF utfärda en bestraffning i form av exempelvis böter. Om det är så att det bedöms att Lundevall varit obehörig att representera Halmstad kan det i stället bli fråga om poängavdrag. Lundevall har spelat två matcher för HBK, vilka man vann så i det fallet handlar det om poängavdrag med sex poäng.

Lundevall finns i kväll med på bänken när HBK ställs mot Norrby i superettan.