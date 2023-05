Utsikten gör succé - trots påfrestande arena-situation: "Det är ingen som bryr sig om oss"

LÄS ÄVEN: Westermark om succéstarten: "Vi slåss absolut inte om att gå upp"

Utsiktens BK har inte särskilt många år på nacken i eliten.

Göteborgsklubben gjorde så sent som under 2012 sin första säsong i ettan, och under 2015 var föreningen för första gången en del av superettan innan det blev nedflyttning efter ett år till ettan igen. Inför i fjol tog sig "Kiken" åter upp till superettan, och har under årets vårsäsong imponerat.

Utsikten, som i fjol slutade på elfte plats, toppar just nu superettan med 17 poäng efter åtta omgångar, och med ett poängsnitt som under de senaste 21 åren resulterat i allsvensk uppflyttning.

Sportchefen Ingemar Lundin, som varit med på hela Utsiktens resa mot dagens placering i toppen i superettan, är så här långt mer än nöjd och tycker att laget är förtjänt av alla poäng i år.

- Vi är nöjda, men man retar sig såklart alltid på matcherna som man tycker att man är med i, där man tappar poäng. Jag tycker att vi förtjänar våra poäng och jag tycker att vi kanske borde ha haft en eller två poäng till, men så är fotbollen, säger han till Fotbollskanalen.

Säsongsinledningen är på många sätt och vis överraskande, då Utsikten är en ny och liten klubb i elitsammanhang med en omsättning på 14 miljoner kronor, vilket går att jämföra med Halmstads BK, som i fjol omsatte 35,9 miljoner kronor netto i koncernen när klubben gick upp till allsvenskan.

Lundin menar att "Kiken" jobbar för att växa in i superettans kostym ekonomiskt.

- Det är tufft, men vi har några trogna samarbetspartners och vi jobbar på marknadssidan. Det är vårt ansvar och vi inte kan skylla på någon, men vi jobbar hela tiden för att bli mer intressanta. Bara att vi ligger där vi gör nu gör att vi bygger ett större intresse kring oss, säger han och fortsätter:

- Vi kan inte bara få respekt, vi måste vinna för att få respekt. Det finns inget annat. Vi kan göra våra arrangemang bättre, men vi är en liten klubb och tar små steg i taget. Vår organisation behöver breddas, vilket vi jobbar på hela tiden för att leva in i kostymen som superettan kräver. Det är vår ambition, men vi sliter ont, och att spela på bortaplan när vi spelar hemma gör sitt.

Utsikten kan inte betala ut så höga löner, vilket gör att flera spelare jobbar vid sidan av planen.

- Vi har en före detta tränare som hjälper oss lite med jobb för att det ska gå runt för killarna med lönen, som vi kan erbjuda dem. Vi har en liten budget och vi vill hjälpa till med att det ska fungera socialt och ekonomiskt, och i och med att vi inte kan erbjuda höga löner, så gör vi allt vi kan för att erbjuda dem jobb, som de har ett par timmar om dagen för att klara sig. Erik (Westermark) jobbar exempelvis heltid parallellt, och vi har ett par killar som gör det, men de har snälla arbetsgivare, som är toleranta, säger han och fortsätter:

- Alla våra spelare skulle väl vilja vara heltidsproffs, och en del är det, men med våra mått mätt är vi glada över att vi kan sy ihop det som vi gör. I truppen är det väl åtta-tio spelare som har ett parallellt jobb, och vi tränar på eftermiddagarna, så ibland är det nog bra att göra något de andra timmarna.

Samtidigt brukar framgångar leda till att spelare och tränare får ögon på sig från lite större klubbar i näringskedjan, och i det här fallet klubbar som Utsikten möjligen inte kan mäta sig med ekonomiskt. Lundin har förståelse för att chefstränaren Bosko Orovics jobb i klubben kan leda till intresse från annat håll, men har en förhoppning om att behålla tränaren, vars nuvarande avtal är över 2023.

- Det är något vi lever med, och det är klart att jag är orolig, då vi fungerar bra ihop, samtidigt som Bosko har gjort ett fantastiskt bra jobb. Han ska ha all kredd för vilken duktig tränare han är. Vi lever ju alltid med att alla bra spelare och tränare kan lämna, men vi hoppas inte på det. Min förhoppning är att vi jobbar vidare, och vad jag hört är det Boskos mening också, så vi hoppas på det.

Tror du att ni kan förlänga med Orovic?

- Han har kontrakt över 2023, men min förhoppning är att förlänga med Bosko och jag hoppas att det är hans (förhoppning) också. Jag har inte hört något annat, så det är så vi jobbar.

När Lundin pratar om sitt Utsikten, klubbens ekonomi och sportsliga resultat i år återvänder han ständigt till frågan om Ruddalens IP. Utsiktens egentliga hemmaplan är Ruddalens IP, som ägs av Göteborgs stad, men för andra året i följd får klubben inte spela på arenan, då den inte möter Svenska Fotbollförbundets krav för superettan. I stället spelar Utsikten klubbens samtliga hemmamatcher på "bortaplan" på Bravida Arena på Hisingen.

Lundin hävdar att Utsikten först fick ett löfte från Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg om tillräckliga åtgärder för spel på Ruddalens IP i år, men sedan blev det ändå inte så, då arenan fortsatt inte håller superettan-standard.

- Vi trodde att vi skulle komma tillbaka till Ruddalen, vilket vi var lovade av arenaägaren, samtidigt som vi har arrende på arenan, och de skulle hjälpa till med dispensåtgärder som vi ansökte om, men de gjorde inte det, så vi kommer bli kvar på Bravida åtminstone året ut och kanske våren 2024. Vi är jättenöjda med att vi får spela på Bravida, men det är dyrt ekonomiskt, då vi betalar både till Got Event (Göteborgs stads evenemangs- och arenabolag) och Häcken, säger han och fortsätter:

- Vi har inte så mycket publik, men vi tappar hälften av vår publik, som är lokal i Frölunda, där vi är etablerade och har ett fotavtryck. Det är viktigt för oss, som omsätter lite pengar och det kostar oss nästan 1,3 miljoner kronor att spela på Bravida kontra att spela på Ruddalen, säger sportchefen.

Utsikten har just nu ett publiksnitt på 1025 åskådare - efter derbymöten med Gais och Örgryte IS - men hade blygsamma 240 åskådare mot Skövde och 104 åskådare mot Brage i de andra två hemmamatcherna i år på Bravida Arena.

Lundin menar att klubben hade haft mer publik på plats på Ruddalen.

- Det är i väster-fotbollen som vi har chans att bygga upp vårt fotavtryck. Vi vill var ett alternativ för väster-ungdomarna att spela i som Frölunda tidigare gjort bra. Det är många fina klubbar i väster-fotbollen, och vi har vårt upptagningsområde där. Vi vill vara ett alternativ där med vår akademi och spela på vår hemmaarena. Hälften av vår publik går ju till Ruddalen, och vi hade 500 i snitt 2015, vårt första år i superettan, och nu har vi ett snitt på under 250. Vi har lite högre nu efter två derbyn, men då har det inte varit våra supportrar, då vi har fått ett snitt av Gais och Öis. Vi vet var vi är i näringskedjan, men man får inte glömma att det inte var längesedan Häcken var i allsvenskan och knappt hade 1000 supportrar i snitt, så någonstans måste vi börja.

Lundin hoppas på att Utsikten får komma tillbaka till Ruddalens IP så snart som möjligt, men vet ännu inte med hundra procents säkerhet när det blir så, då han inte fått besked om när en tillräcklig upprustning är helt klar för att arenan ska hålla för superettan.

Ibland är han uppgiven kring läget.

- Vi vrider på varenda krona för att vår verksamhet ska snurra, och vi har inga intäktsmöjligheter på Bravida, då arenan kostar så mycket mer där för oss, samtidigt som Häcken har kioskintäkterna, så vi har inget intäktsben där. Man är fullt medveten om det, men det är ingen som bryr sig om oss. Vi är för små. Det är som att de helst hoppas på att vi åker ut, så att vi inte blir ett jobbigt lag för dem, och det tycker jag är en jävligt tråkig inställning.

Samtidigt som Ruddalen inte håller superettan-standard kan Utsikten alltså få spela allsvensk fotboll 2024 - om laget fortsätter i samma takt som under de första omgångarna.

Lundin har tänkt tanken på allsvenskan nästa år, och hur klubbens nuvarande organisation skulle klara det, men menar att det just nu är fokus på att vinna nästa match.

- Det är klart att man tänker tanken. Jag skulle ljuga om jag sa något annat, men vi tar en match i taget. Om vi skulle gå upp till allsvenskan blir även Sef-pengarna större och det ställer även krav på organisationen och ännu större krav på arenan. Det är därför vi också gärna vill vara med i utvecklingen av Ruddalen, säger han och fortsätter:

- Vi säger inte att vi ska ta oss till allsvenskan, men om vi ändå ska uppgradera Ruddalen, så kan vi kanske lika gärna lägga till de extra kraven, inte bara för oss, utan även för fotbolls-Göteborg, så det möjliggör spel för andra lag. Vi har inte arenan för oss själva, då både Frölunda och Assyriska spelar där, men man måste våga vinna serien man ligger i. Man måste våga, annars är det ingen mening.

Utsiktens BK ställs under söndagen mot Östersunds FK på bortaplan i superettan.