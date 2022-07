Vasic med "äkta" hattrick - BP utmanar i toppen efter kross

Nykomlingen IF Brommapojkarna har imponerat, och efter en bekväm seger mot Norrby IF under söndagseftermiddagen utmanar nu Stockholmsklubben i toppen av superettan.

BP rivstartade på Grimsta och tog ledningen efter dryga kvarten. Theo Bergvall gick omkull i straffområdet varpå domaren pekade på elvameterspunkten. Fram klev Nikola Vasic som placerade in 1-0 och sitt sjätte mål för säsongen.

Bara minuter senare utökade hemmalaget ledningen, och återigen var det Vasic som höll sig framme. BP-forwarden tog sig enkelt förbi Fredrik Lundgren och stänkte upp 2-0-målet i bortre krysset.

Redan i 28:e minuten fullbordade Nikola Vasic ett "äkta" hattrick, då han stötte in ett inlägg med pannan från nära håll fram till 3-0.

- Otrolig halvlek. Så jävla skönt. Det har känts som att det har varit stolpe ut senaste matcherna och att jag inte fått till avsluten, men äntligen släpper det, sa Vasic, som nu går upp på delad tredjeplats i skytteligan, till Discovery+ i paus.

- Som målskytt vet jag vad jag kan och jag vet att jag kan göra mål. Ibland har man perioder där man gör mål på allt och ibland är det stolpe ut, så jag har bara kört på och gnuggat. Jag vet att när det släpper så släpper det, och det såg vi i dag.

Brommapojkarna vann till slut matchen med 5-2 efter att Marijan Cosic gjort två mål, innan Perparim Beqaj och Anton Wede tröstmålade för Norrby. En trepoängare som betyder att BP i skrivande stund går upp på tredje plats i en haltande superettan-tabell.

- Bedrövligt. Det är som att vi är på sightseeing i Stockholm, storstan och bara tycker det är kul att vara här. Jag vet inte… vi är ett par koner som blir varvade hela tiden, även om BP gör det bra. Vi blir överkörda. Ja, bedrövligt, säger Norrby-kaptenen Ivo Pekalski om första halvleken till Discovery+.

Startelvor:

Brommapojkarna: Olsson - T. Bergvall, Abrahamsson, Sögaard, Krusnell - Odefalk, Maripuu, Leach Holm - Pettersson, Vasic, Cosic.

Norrby: Cajtoft - Brannefalk, Sacolainen, Lundgren, Bergh - Wede, Pekalski, Berggren - Karlsson, Beqaj, Gustafsson.