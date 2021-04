Ademis svar till Bajen: "Spelar ingen roll vad de säger"

Djurgården har i år flugit fram i svenska cupen. Stockholmslaget har radat upp fyra raka segrar och har målskillnaden 15-1 inför söndagens semifinal mot Hammarby på Tele2 Arena i Stockholm.

Prestigevärvningen Albion Ademi har kommit till spel i samtliga cupmatcher så här långt, men har både fått beröm och kritik. Ademi blev utbytt i halvtid i cupmötet med Kalmar och efteråt sa Thomas Lagerlöf att nyförvärvet spelade för sig själv. Ademi förklarade i sin tur senare att parterna har haft ett möte och att det handlade om små detaljer i spelet.

Nu menar Ademi att han lär sig mer och mer för varje träning och match som går. Han tycker att det har gått hyfsat hittills, men att det kan bli ännu bättre.

- Det har gått okej, inte helt perfekt ännu, men det blir bättre för varje match. Jag har varit skadad i två veckor, men nu är jag tillbaka igen. Jag lär känna den här ligan och motståndarna bättre för varje dag som går. Det kommer inte att vara ett problem för mig. Det blir bättre och bättre, säger han till Fotbollskanalen.

Ademi ser nu fram emot att få spela sitt första Stockholmsderby.

- Jag vet att det är en väldigt viktig och stor match, men så länge vi spelar bra som lag kommer allt gå bra för oss. Vi vet att det är ett derby, men vi kommer att spela som vi gjort i de andra matcherna, då vi har spelat väldigt bra. Om vi håller det tempot och gör en bra match tror jag att det kommer gå bra, säger han.

Ademi vill att Djurgården ska fortsätta spela som laget gjort hittills i år.

- Vi har tränat på väldigt bra med vårt spel och vår taktik. Vi tränar i högt tempo och har kvalitativa spelare. Vi har spelat som vi vill, så jag tror att det är anledningen till att vi har varit väldigt bra. Vi har ett bra spelsätt och har spelat bra.

Ademi ser även derbyt som en bra match att skina lite extra i, då det trots allt inte är vilken match som helst.

- Ja, självklart. Det är en bra match som alla kommer titta på. Det är bra att göra bra saker i den här typen av matcher. Det är självklart en stor match.

Kan det bli ditt första mål på söndag?

- Jag hoppas det. Jag hoppas på att hjälpa laget. Jag vill försöka göra allt för att vi ska vinna och för att göra mål för att hjälpa laget. Jag hoppas att jag kan göra mitt första mål med Djurgården.

Ademi medger att han kommer att sakna Djurgårdens supportrar på derbyt, men berättar samtidigt att han fått träffa en hel del supportrar utanför planen i Stockholm. Han trivs redan bra i den svenska huvudstaden och med att fotbollsintresset är stort.

- Jag är från början från Åbo, vilket inte är en stor stad, men större (än Åland). Jag tycker om Stockholm, det är riktigt trevligt här. Folk känner även igen en i staden, det är roligt. Många gånger har jag gått runt i staden eller gått till någon mataffär. Då har folk kommit fram: "Hej Ademi, hur är det?". Det är väldigt trevligt, att folk vet vem man är. I Finland kan de känna igen en, men de pratar inte med en. Här pratar de med en.

Ett par Hammarby-spelare uttalade sig tidigare i veckan om att Djurgården är favorit inför matchen. Ademi tänker inte så mycket på det. Han vill bara vinna och gå vidare till final.

- Det spelar ingen roll vad de säger. Vi ska gå ut och spela som vi alltid gör. Vi ska inte tänka så mycket på Hammarby eller något annat. Vi har bra självförtroende med hur vi spelat. Om vi fortsätter så kommer det gå bra.

Stockholmsderbyt börjar klockan 13.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.