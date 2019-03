AIK jagar finalplats mot defensivt starkt AFC: ”Ingen slump att de inte släpper in mål”

AIK ställs i kväll mot AFC Eskilstuna i semifinal i svenska cupen. Stockholmslaget var förra helgen nära att bli utslaget, men besegrade till slut Öster med 4-2 efter förlängning i Växjö. AIK-tränaren Rikard Norling var inte nöjd med lagets insats i första halvlek, men menar nu att det ändå finns en positiv känsla med anledning av att laget gick vidare i turneringen.

- Vi känner väl att vi har mer i oss och det blir ändå en positiv slutkänsla när man känner att vi kan göra bättre och samtidigt har vi varit tillräckligt starka för att gå vidare till semifinal. Det gör man inte om man inte håller en viss kvalitet. Det är vi medvetna om, men sedan strävar vi alltid efter att bli bättre oavsett om vi spelar vår bästa fotboll i toppform eller om det är som nu när vi har mer att hämta både individuellt och kollektivt. Drivet är alltid samma att försöka bli bättre, säger Rikard Norling till Fotbollskanalen.

AIK-backen Per Karlsson håller med Norling om att AIK har mer att få ut av spelet.

- Ibland fungerar det inte och hackar, men vi sa i veckan att vi inte skulle hänga upp oss på det. Vi är trots allt vidare och det är många bra allsvenska lag som har åkt ur cupen, medan vi är vidare, så då kan man inte hänga upp sig på negativa saker. Jag ser i varje fall på det här positivt att vi är i semifinal i stället för att dra ner det med att vi har ett dåligt spel. Jag är hellre i semifinal med ett mindre bra spel än tvärtom, säger Karlsson.

- Vi är väl inte nöjda med att vi på ett kreativt sätt inte lyckats öppna upp motståndarna. Vi vill bli bättre där, samtidigt som man inte ska stånga sig blodig när det inte fungerar. Vi märkte mot Öster att vi hade ett längre spel som fungerade och i slutet mot Örgryte också, vilket gjorde att vi skapade chanser. Då ska man kanske omfamna det i stället för att stånga sig blodig, fortsätter han.

I kväll kan AIK behöva höja sig spelmässigt för att gå vidare till cupfinal. AFC Eskilstuna, som besegrade Halmstads BK i kvartsfinal och slog ut IFK Norrköping i gruppspelet, väntar på Friends Arena.

- De har imponerat och jag har inte haft så stor koll på dem med tanke på att de var nere förra året och har en ny tränare som nu satt sin prägel på laget. När man dissekerar vad de sysslar med, så tycker jag att de har imponerat och det är ingen slump att de inte släpper in mål. Det är även många spelare som är duktiga där också, så det kommer att bli en tuff match, säger Norling.

Tarik Elyounoussi är en av AIK:s anfallare som kan tänkas få i uppgift att låsa upp AFC-försvaret, som under förra säsongen endast släppte in 16 mål i superettan.

- Jag måste säga att det är ett bra tal, 16 på en säsong är ganska bra. Det betyder att det är ett bra lag. Ett lag som släpper in lite mål är ett bra lag. Du kan göra många mål, men för mig tyder det att laget är bra. Det kommer absolut bli tufft, men vi har även sett att de precis som andra lag har svagheter. Vi fokuserar på oss själva, men har sett dem och vi ska försöka utnyttja det. Det kommer bli kul, säger Tarik Elyounoussi

Matchen börjar klockan 18.15 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.