Bakslag för Öster - kan få klara sig utan sex spelare i cupavgörandet

Efter två raka segrar i svenska cupen har Öster skaffat sig ett gyllene läge att ta sig vidare till kvartsfinal. Inför den sista omgången leder Växjölaget grupp 3 och behöver bara en poäng för att säkra avancemang.

Men i den avslutande matchen borta mot Degerfors får man klara sig utan fyra spelare. Simon Helg, Joao Pedro och Jonathan Drott är alla skadade medan David Johannesson är avstängd. Dessutom har Månz Karlsson och Christian Ljungberg varit sjuka i veckan och är osäkra till spel.

- Vi åker till en väldigt svår bortamatch. Helt plötsligt förväntar sig alla att vi ska vinna. Det är ett skickligt lag och ett svårt motstånd, säger tränaren Christian Järdler till vxonews.se.

Senast skrällvann Öster mot Malmö FF efter att Gustav Ahrn prickat in matchavgörande 2-1 i slutet av matchen. Inför mötet med Degerfors menar Järdler att segern mot MFF kan ge en energiboost.

- Jag tycker absolut inte att vi behöver be om ursäkt för vinsten mot Malmö. Jag tycker att vi genomför matchen på ett väldigt klokt sett utifrån våra förutsättningar. Det är klart att en sådan match och resultat ger en energiboost, men det skapar också stort förtroende bland spelarna för varandra. Det ger mycket och visar igen att vi har en hög högstanivå, säger han.

Du ser lördagens möte mellan Degerfors och Öster på C More Live 5 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.