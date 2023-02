Cifuentes budskap till fansen - ha tålamod med Mikkelsen: "Är inte är Guardiola eller Klopp"

Den 25 januari värvade Hammarby August Mikkelsen och enligt norsk media låg prislappen på drygt 15 miljoner kronor, ett pris som kan öka till omkring 21 miljoner om olika bonusar slår in.

Nu har nyförvärvet varit med i tre träningsmatcher och då har mycket handlat om att lära sig en ny position och ett nytt spelsystem.

- Det går åt rätt håll. Jag börjar komma in i spelsättet och lär känna lagkamraterna bättre, säger han till Fotbollskanalen.

- Här är det mer mönster och taktik. I Tromsö var det mer frihet.

Du används som en falsk nia - hur ser du på det?

- Det är en ny position som jag aldrig har spelat på. Men det är en spännande position. Men det tar lite tid att komma in i det. Jag tror att det är en roll som kan passa mig, säger han.

Hammarbys tränare Marti Cifuentes är imponerad av August Mikkelsen, men tycker att fansen måste ha tålamod med tanke på att nyförvärvet lär sig en ny position.

- Vanligtvis behöver spelare en del tid för att lära sig systemet, vårt mål är att göra så att spelarna får ut sina egenskaper och lär sig systemet. August är en spelare som passar väldigt bra in i vårt system. Han är väldigt bra i en mot en, han är väldigt skarp i den sista tredjedelen och han kan bryta linjer med sina passningar. Mitt jobb är att hitta rätt position åt honom så att han kan få ut sina egenskaper. Hans bästa position är att spela mellan lagdelar och möta mittbackarna. Men han kan också spela ut mot kanten eftersom han är bra på att slå ut sin motståndare, säger Cifuentes och fortsätter:

- Men supportrarna måste komma ihåg att jag inte är Pep Guardiola eller Jürgen Klopp, så man måste ha tålamod med mig, men jag ska göra mitt bästa så att han kan leverera. Men det är en ny liga, en ny stad, och det är förstå gången som han spelar utanför Tromsö och Norge. Han är mänsklig. Ge honom lite tid så ska han visa att han är en fantastisk spelare.

Matchen mellan Hammarby och Brage på söndagen ser du på C More och C More Fotboll med avsparkstid 17.30.