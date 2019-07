Cuplottningen spikad för den andra omgången - de får ditt lag möta

Lagen i superettan och allsvenskan var direktkvalificerade till den andra omgången i svenska cupen. Alla de skulle ställas mot lag som kvalificerat sig till den andra omgången genom sitt distrikt, det vill säga lag som inte spelar i de två högsta serierna. I dag lottades den andra omgången och matcherna kommer att äga rum den 21 eller 22 augusti. Lagen i superettan och allsvenskan kommer att spela på bortaplan.

Andra omgången i svenska cupen:

Nyköping Bis-Örebro SK

Forssa BK-Syrianska FC

Carlstad United BK-AFC Eskilstuna

Enskede-AIK

Gottne IF-IF Brommapojkarna

IFK Luleå-Hammarby

Karlstad BK-IK Sirius

IFK Stocksund-Östersund

Gamla Upsala SK-Västerås SK

Sollentuna FF-Degerfors

Sandvikens IF-IK Frej

FC Gute-Dalkurd

IFK Lidingö-Gif Sundsvall

Dagsbergs IF-IK Brage

IFK Timrå-IFK Norrköping

Akropolis IF-Djurgården

Torns IF-Jönköpings Södra

FC Rosengård 1917-Kalmar FF

Husqvarna FF-Mjällby AIF

IFK Värnamo-Malmö FF

Tvååkers IF-Trelleborgs FF

Utsiktens BK-Örgryte IS

IK Gauthiod-IF Elfsborg

Vårgårda-Falkenberg

Qviding FIF-BK Häcken

Eskilsminne-Norrby IF

Lunds BK-Varbergs Bois FC

FK Karlskrona-Östers IF

Råslätts SK-Gais

Oskarshamns AIK-Helsingborgs IF

FC Trollhättan-Halmstad

BK Astrio-IFK Göteborg