CUPPANELEN: Så slutar semifinalerna

OLOF LUNDH

Mjällby-Hammarby

De går vidare: Hammarby

Kommentar:

Straffdramatik var grunden till att Mjällby nu är två matcher från klubbens första titel och spel i Europa. En klar fördel av hemmaplan, en tung gräsmatta på Strandvallen och att favorittrycket är på Hammarby. Mjällby har en förmåga att sno åt sig resultat, de flesta trodde att klubben var utslagen i gruppspelet när det var 20 minuter kvar mot Sirius, underläge 0-2 och det krävdes seger. Hammarby kommer från ett hätskt och hett derby där Jusef Erabi avgjorde mot AIK. Europa-platsen har Bajen, men att vinna en ny cuptitel och bygga vidare på en vinnarkultur är det som drar. Offensivt är Hammarby starkare och bör avgöra den här semifinalen i tid.

ANNONS

BK Häcken-Djurgården

De går vidare: Häcken

Kommentar:

Häcken gjorde processen kort med IFK Norrköping och är i slag. Frågan är bara vad uppgifterna kring Högmo får för betydelse? Tufft respass från Europa för Djurgården efter 120 minuter mot Malmö FF. Nu en resa till Hisingen och det blir en rejäl uppgift för firma Lagerlöf & Bergstrand att få laget i slag. I kvalitet är det två jämna topplag som ställs mot varandra men det är givet att Djurgården är mer slitet av flera olika skäl och det talar för att hemmalaget tar sig till final.

VIKTOR ELM

Mjällby-Hammarby

De går vidare: Mjällby

Kommentar:

Mjällby i Blekinge är en tuff uppgift. Mjällby älskar att vara underdog och spelarna kommer att slita ut sina hjärtan för att slå Bajen och ta sig till en cupfinal. Närmre en titel vet jag inte när Mjällby var sist? Hammarby kommer med självförtroende från derbysegern. Dock tror jag att just den lilla detaljen kommer bli avgörande; Hammarby tar inte den där extra löpningen utan hoppas att det kommer att lösa sig ändå. Det kan lätt bli så när man vunnit mycket och förväntas vinna ännu en gång mot ett på pappret lite svagare lag. Mjällby vinner till slut matchen efter förlängning och Simon Strand, som ett snällt Bajen annars behöver, får visst rött kort.

ANNONS

BK Häcken-Djurgården

De går vidare: Häcken

Kommentar:

Djurgårdens energi försvinner aningen med uttåget ur Conference League. Då är det skitjobbigt att möta ett Häcken som spelar med ett så stort självförtroende att till och med Zlatan blir avundsjuk. Bollen går som på ett snöre just nu och motståndarna stångar sig blodiga för att ens få tag i bollen. Det är viktigt för Djurgården att hålla i bollen när de väl har den så de kan vila och för att just i den här matchen är just det både bästa anfall och försvar. Dock blir det så att Sadiq smäller dit 1-0 och sen dröjer det länge innan 2-0 kommer. Det kommer när Djurgården chansar i slutminuterna för att nå en kvittering. Det blir alltså en gul/svart final när Häcken ställs mot Mjällby.

ANDRÉAS SUNDBERG

Mjällby-Hammarby

De går vidare: Mjällby

Kommentar:

ANNONS

BK Häcken-Djurgården

De går vidare: BK Häcken

Kommentar:

De två lagen som känns längst fram och mest redo inför allsvenskan. Häcken fortsätter att imponera och är bra på hemmaplan. Ser Häcken som favorit när matchen är på Hisingen och nu när Djurgården har haft tuffa och långa matcher mot Lech Poznan och Malmö FF

MARTIN PETERSSON

Mjällby-Hammarby

De går vidare: Hammarby

Kommentar:

Att åka till Blekinge för att ta sig an ett Mjällby som spelar en av sina mest spännande matcher på länge blir ingen enkel uppgift för Bajen. Men Marti Cifuentes har kommit en bra bit med sitt lagbygge i år, trots vinterns ombyggnation. Derbysegern mot AIK i kvartsfinalen betyder så klart mycket vad gäller energi och då fick man även exempelvis ett fint besked i att nye högerbacken Simon Strand ser ut att passa in perfekt i Hammarby. Jag tror på en tajt uddamålsseger för grönvitt.

ANNONS

BK Häcken-Djurgården

De går vidare: Häcken

Kommentar:

Djurgården kommer så klart ge Häcken en rejäl match, men man har också tre urladdningar mot Lech Poznan och Malmö bakom sig. Lyckas de ändå kravla sig upp på en nivå som gör att de kan slå Häcken är det mäkta imponerande. För laget från Hisingen har sett ruskigt starkt ut hittills i år. Kanske finns det lite intern oro på grund av ryktena om att tränaren Per Mathias Högmo ska lämna? Oavsett känns kvaliteten som spelarna håller just nu svårstoppad i en svensk kontext.