Djurgården kan få derby i cupkvarten: "Tar gärna AIK"

Djurgården slog Elfsborg med 3-2 under söndagen. Ett sent mål säkrade segern och hemmaplansfördel i svenska cupens kvartsfinal.

- Det är jätteviktigt. Med det stödet som vi får från vår publik så känner vi oss trygga här (på Tele2 Arena). Det känns bra, säger mittfältaren Jesper Karlström.

Tränaren Kim Bergstrand är inne på samma linje.

- Det är bra på många olika sätt, både ekonomiskt och sportsligt. Det är skitkul, säger Bergstrand.

Vilka lag som Djurgården kan ställas mot? AIK, Halmstad och Gais, plus ett lag som spikas under måndagskvällen. Antingen blir det AFC Eskilstuna eller Dalkurd/Hammarby. Vinner Dalkurd mot Bajen blir det AFC som kan ställas mot Djurgården, vid kryss i samma match blir det Dalkurd som kan få möta blåränderna och vinner Hammarby blir det med all sannolikhet just Bajen som kan lottas mot Djurgården. Hammarby måste vinna med fem mål eller fler för att gå om AFC och bli en av de fyra bästa gruppettorna (som får hemmaplansfördel).

Djurgården-lägret säger sig ta vilken lottning som helst.

- Vi vill ha ett lag som vi kan vinna mot och det kan vi göra mot alla. Vi får se vad det blir. Jag har ingen önskemotståndare, säger Kim Bergstrand.

Vill du ha ett derby även i cupen?

- Det kommer det bli, tror jag. Både AIK och Hammarby (kan säkra kvartsfinal-biljetten under måndagen) är ju kvar. Förr eller senare blir det derbyn, och då blir det kul.

Jesper Karlström:

- Jag vet inte ens vilka lag vi kan få.

Det kan ju bli AIK, till exempel.

- Ja, AIK… det spelar ingen roll. Jag tar gärna AIK.

- Det är alltid kul att spela derbyn, så det spelar inte så stor roll vad det blir. Vi ska köra på och det kändes bra i den här matchen (mot Elfsborg) så om vi bara steppar upp lite i defensiven och noggrannheten spelar det ingen roll vilket lag vi möter.

Mittfältaren Astrit Ajdarevic, som gjorde debut för Djurgården mot Elfsborg, tar sig också gärna an vilket motstånd som helst.

- Det spelar ingen roll vilka vi får möta, säger Ajdarevic.

Ajdarevic medger att han inte har nått en hundraprocentig form än, men menar att han "snart" är där och att han definitivt kommer vara det till den allsvenska premiären. Om han är redo för att spela från start i den kommande kvartsfinalen? Det vet han inte än.

- Det får vi se. Vi får se.

Lottningen av kvartsfinalerna i svenska cupen sänds på Fotbollskanalen under måndagen, med start klockan 21.15.