Djurgårdens cupmatch spelas på bandylagets arena: "En riktig folkfest"

Den 2 mars möts Sandviken och Djurgården i svenska cupen. Mötet kommer att spelas inomhus på bandyarenan Göransson Arena. - Vi ser ett tillfälle att göra cupmatchen mot svenska mästarna Djurgårdens IF till en riktig folkfest och vi har som målsättning att fylla arenan, säger Sif:s klubbchef Anders Eriksson.

I svenska cupens grupp 1 - där även Dalkurd och Mjällby finns - möts division 1-laget Sandvikens IF och svenska mästaren Djurgårdens IF den 2 mars. Under måndagen meddelade Sif att matchen inte kommer att spelas på den ordinarie hemmaplanen Jernvallen.

Istället flyttar laget in på Göransson Arena, där bandyklubbens Sandvikens AIK brukar hålla till. Saik kommer också att spela en eventuell kvartsfinal i bandyslutspelet i anslutning till svenska cupen-matchen. En konstgräsmatta kommer att ligga inne på arenan mellan den 1 mars och 17 april och kunna nyttjas av barn- och ungdomslag.

- Huvudnumret med fotbollscupmatchen och bandykvartsfinalen blir ett event i nationell klass. Det kommer att skapa stor uppmärksamhet och fortsätta sätta Sandviken på kartan och ytterligare stärka Göransson Arena som en stor eventarena, säger arenans vd Fredrik Granting i ett pressmeddelande.

Sandviken IF:s klubbchef Anders Eriksson:

- Vi ser ett tillfälle att göra cupmatchen mot svenska mästarna Djurgårdens IF till en riktig folkfest och vi har som målsättning att fylla arenan. Vidare ser vi fram emot att bjuda in föreningar i Sandviken med omnejd till aktiviteter för barn och ungdomar som exempelvis träningar, turneringar, mini-cuper under påsklovet, träningsläger och andra sociala aktiviteter.