Djurgårdens glädjebesked: Buya Turay spelklar till derbyt

Djurgården lånade inför säsongen in Mohamed Buya Turay från belgiska Sint-Truiden. Processen för att få anfallaren spelklar har varit en långdragen historia för klubben, då man inte fått beslut från Migrationsverket om arbets- och uppehållstillstånd.

- Vi har inte fått besked, men vi ska jobba intensivt för att undersöka den biten och få det på plats. Vi började den 17 januari och allt material var inne Migrationsverket, men vi har inte haft kontakt senaste dagarna, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen under tisdagen.

- Det är en lurig process och vi har respekt för det. Vi får se vad veckan leder till. Vår förhoppning är givetvis att han ska vara uttagningsbar till på söndag.

Inför derbyt mot Hammarby i svenska cupens kvartsfinal på söndag så kommer nu ett glädjande besked för Djurgården; Buya Turay är spelklar.

- Vi har fått beslut från Migrationsverket att Buya har fått arbets- och uppehållstillstånd godkända och han kan spela fotboll på söndag. Det har tagit ovanligt lång tid och så kan det bli när det handlar om administration. Men vi är väldigt glada för det här och ser fram emot matchen på söndag, säger sportchefen Bosse Andersson till klubbens hemsida.

Djurgårdens möte med Hammarby börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.