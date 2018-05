Efter tränarbytet - nu är Linköping på jakt efter ny titel

På söndagen avgörs svenska cupen då finalen mellan Linköping och FC Rosengård spelas. Fjolårets mästarklubb Linköping har haft en turbulent inledning på säsongen. Redan efter tre omgångar lämnade den nye tränaren Marcus Walfridson och efter fyra omgångar är laget fem poäng efter serieledaren Piteå och tre efter FC Rosengård.

Men nu finns alltså chans på titel. En chans man gärna vill ta.

- Det skulle betyda mycket för oss, säger Filippa Angeldal till TT.

Angeldal har dock stor respekt för Rosengård, som bland annat vunnit med hela 9-0 mot Eskilstuna under säsongsinledningen.

- Rosengård är ett skickligt lag med många bra spelare och har gjort en bra början på säsongen. Men det är inte ett lag som inte går att vinna över. Vi är inte rädda för dem.

Henrik Jensen har tillfälligt tagit över tränarposten efter Walfridson och redan i första matchen som huvudansvarig fick han känna känslan av att inkassera tre poäng (seger mot Kopparbergs/Göteborg FC med 1-0).

- Det var en väldigt viktig seger för moralen i laget. Spelarna har svarat väldigt, väldigt positivt. Jag har bara positiva saker att säga om den senaste veckan. Jag ska inte bedöma vad som har hänt tidigare, men klubben har bett mig om hjälp och jag har sagt att jag vill hjälpa till fram till sommaren, säger han.

Finalen visas på TV12 och på C More Live, med avspark 18.00 under söndagen.