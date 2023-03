El Ouakti lär debutera mot AIK: "Förmodligen"

Yassine El Ouatki hade spelat i Paris Saint-Germains organisation sedan 2017. Men efter sex år i huvudstadsklubbens B-lag stod det i dagarna klart att det blir en flytt till Sverige och närmare bestämt till Varbergs Bois.

- Jag är verkligen glad över att vara här och att ha kommit till Varbergs Bois. Det finns mycket kvalitet och en hög ambition. Alla människor jag har träffat här har fått mig att känna mig välkommen och det är en väldigt bra stämning i laget vilket kommer vara avgörande för att nå bra resultat, sa han i ett uttalande.

I går, söndag, uppgav Hallands Nyheter att nyförvärvet går en kamp mot klockan för att bli spelklar till måndagens ödesmatch mot AIK i svenska cupen.

Det verkar fransmannen bli. Varbergs Bois-manager Joakim Persson berättar för klubbens hemsida att mittfältaren El Ouatki och nye mittbacken Niklas Dahlström, senast i Jönköpings Södra, lär spela i rysaren.

- Båda nyförvärven gör förmodligen debut på måndag, sen får vi se hur många minuter det blir, säger han till klubbens hemsida.

Matchen mellan AIK och Varbergs Bois på måndagskvällen sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 19.00.