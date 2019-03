Elyounoussi öppen för fortsättning i AIK: ”Ska mycket till om jag ska lämna”

Tarik Elyounoussi anslöt i januari i fjol till AIK och skrev på ett kontrakt över 2019. Norrmannen tog en ordinarie plats i laget och var med och ledde AIK till SM-guld. Efter den här säsongen går däremot anfallarens avtal ut och ännu är inga förhandlingar inledda om ett nytt kontrakt.

Elyounoussi berättar att han inte känner någon stress över att avtalet går ut och att han trivs bra i AIK. Det ska till ett ekonomiskt ”lukrativt kontrakt” för att han ska lämna klubben.

- Jag har ingen stress och det tror jag inte att klubben har heller. Jag trivs bra här. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har fokuserat på att komma igång med kroppen och att inte ha skador som jag hade lite förra året. Det är det jag fokuserat mest på och att försöka hålla formen. Sedan får vi se när den tiden kommer. Alla vet att jag trivs bra här. Det är en fantastisk klubb med fantastiska supportrar och en fantastisk stad, säger han till Fotbollskanalen.

- Men sedan är det fascinerande med fotboll att mycket kan hända. Jag trivs bra och det enda som kan få bort mig härifrån är ett lukrativt kontrakt pengamässigt. Det är den enda som kan få bort mig härifrån, annars trivs jag bra, fortsätter han.

När norrmannen skrev på för AIK, så hade han inte någon tanke på att studsa ut i Europa direkt igen. Han fokuserade först och främst på att bidra till att AIK skulle ta SM-guld.

- Tanken var att vinna SM-guld, det var det som var tanken. AIK är en storklubb och det var utmaningen. Sedan kan saker och ting hända i fotboll. Det går upp och ner, men min ambition var att få AIK att vinna SM-guld och det har vi klarat, säger han.

- Nu hade det varit fantastiskt med cupguld. Det var väl tio år sedan tror jag, så det är längesedan och hade också varit kul. Sedan är det även fina möjligheter att visa upp klubben ute i Europa. Det är mina ambitioner, men sedan kan det hända mycket i fotboll. Jag har redan varit ute och vet vad det innebär. Jag har också fått en dotter nyligen, så det ska mycket till om jag ska lämna.

AIK ställs härnäst på söndag mot AFC Eskilstuna i semifinal i svenska cupen. Matchen börjar klockan 18.15 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.