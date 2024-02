FEM SPANINGAR: ”Imponerade rejält - stod för sensationell cupknall”

ÄR DET FÖRKLARINGEN TILL SKADEKAOSET?

Elfsborg fick en mardrömsstart på matchen mot Öis. Just före avspark tvingades Per Frick kasta in handduken och ersättas av Jalal Abdullai. Under matchens första 20 minuter tvingades dessutom mittbacksparet Gustav Henriksson och Sebastian Holmén bägge byta med skadeproblem.

Boråsarna har valt en lite annorlunda start på säsongen jämfört med sina konkurrenter. Tränare Jimmy Thelin ville låta spelarna vara lediga längre in i januari, och samtidigt få klart truppen i större grad. Det gjorde att Elfsborg inte gjorde sin första riktiga träning för året förrän den 19 januari - närmare två veckor senare än många konkurrenter.

Det i sin tur gjorde att Elfsborg sedan valde att rivstarta träningen med dubbla pass mer eller mindre varje dag under två veckor i Portugal.

Långsiktigt kan det visa sig vara helt rätt väg att gå under en lång säsong med stundande Europa-spel - men här och nu kan den hårda och sena försäsongsträningen vara en betydande delförklaring till skadekaoset.

KAN EXPLODERA - REDAN UNDER VÅREN

Jalal Abdullai, 19, anslöt till Elfsborg från den ghananska klubben Inter Allies i somras.

Under hösten blandade anfallaren och gav på planen - vilket resulterade i två mål och en assist på tio framträdanden. Men det var samtidigt uppenbart att det finns en hög höjd i tonåringen.

Frågan är om inte stora delar av den potentialen kommer att infrias redan under våren. Abdullai har imponerat under Elfsborgs försäsong, stod för ett vackert mål i 2-0-segern mot Gais förra helgen - och fick nu chansen från start (efter att Per Frick fått en skadekänning före matchstart).

Då visade han direkt vilken urkraft han är på topp. Självsäker, ständigt spelbar, konstant löpvillig och med en power som få i den svenska toppfotbollen kan stoppa. Han krönte dessutom en oerhört imponerande insats med en väl avvägd nick till 1-1.

Elfsborg tvingades vända hemåt i besvikelse, men de kan utan tvekan ta med sig Abdullais inats.

Är det redan i vår som anfallaren exploderar? Jag ser det inte som det minsta osannolikt.

MATCHENS HÄNDELSE

Nye tränaren Andreas Holmberg fick en minst sagt tuff start på tävlingsmatchandet i Öis. I cuppremiären mot Degerfors åkte de rödblåa nämligen på en rejäl smocka med hela 5-0 - där försvarsspelet mer liknade en hönsgård än något annat i stora perioder.

Mot Elfsborg såg defensiven bitvis skakig ut - inte minst före paus - men repade sig. Men i den här matchen var det i stället offensiven som var det stora utropstecknet i Rödblått. Där går det att lyfta upp flera vassa aktioner som ”matchens händelse” - men den som tar priset är signerad Isak Dahlqvist.

Wingbacken dribblade sig nämligen vackert loss längs högerkanten och spelade sedan in en perfekt boll till Noah Christoffersson som kunde raka in bollen i nät till 2-2, vilket således blev starten på Öis vändning.

Det var nog inte många - om ens någon - som trodde att Öis, som kvalade sig kvar i superettan i fjol, skulle ha en susning mot allsvenska fjolårstvåan Elfsborg efter 0-5 mot Degerfors. I stället klev Rödblått ut och imponerade rejält efter paus - och stod för en sensationell cupknall.

En knall som ger tränare "Adde" Holmberg och den rödblåa spelartruppen en enorm självförtroendeskjuts - med en stor dos framtidstro.

FRÅGETECKNET

Det finns en stor risk att detta segment låter som en repig skiva, men det är svårt att blicka bort från Elfsborgs defensiv här. Under försäsongen läckte boråsarna betänkligt bakåt med 13 insläppta mål på fyra matcher.

När det väl blev dags för tävlingsmatch mot Gais förra helgen såg det ut som att de problemen var ett minne blott. Elfsborg var mer påkopplat - och kanske var det bara tävlingsnerven som hade saknats.

Elfsborg ska bitvis ursäktas med brasklappen att bägge mittbackarna tvingades byta tidigt i matchen, men det försvarsspel som sedan stundtals visades upp var inte bra nog. Tre insläppta mot ett superettan-motstånd, efter försäsongen som varit, måste sätta sprätt på tränare Jimmy Thelins tankar igen.

MATCHENS SPELARE

3: Noah Christoffersson. Bäst på planen. Låg bakom allt i offensiv väg för Öis. Gjorde två mål själv - och stod för förarbetet till det tredje.

2: Jalal Abdullai. Läs motivering ovan.

1: Alex Rahm. Öis-målvakten stod för flera vassa ingripanden under matchen - och inte minst två finfina benparader under den första halvleken.