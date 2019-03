Granli redan ordinarie i AIK - men tuff start med misstag: ”Försöker lära mig av det”

AIK presenterade i januari norske mittbacken Daniel Granli, 24. Norrmannen kom från Stabaek och tog direkt en ordinarie plats i lagets startelva i gruppspelet i svenska cupen. Mittbacken spelade från start i samtliga gruppspelsmatcher och likaså mot Öster i kvartsfinalen.

Men andra mötet med Norrby blev inte riktigt som backen tänkte sig. Granli tappade bort Richard Yarsuvat i straffområdet och fick se anfallaren nicka in bollen i nät i mötet som slutade 1-1.

- Det är inte kul att göra misstag. Jag har sett det på video och försöker att lära mig av det och se på det som något som kan bli bättre och inte tänka för mycket på det. Om du tänker för mycket på det, så händer det igen. Du måste se på det och lära av misstagen. Jag har kollat lite på det och pratat med dem runt omkring. Jag försöker bara att lära mig av det. Det är viktigt att ta det direkt och sedan se framåt, säger han till Fotbollskanalen.

- I början är det lite tufft, men annars tänker man inte så mycket på det. Det viktiga är bara att ta lärdom av det och sedan se framåt, så att man blir bättre som spelare, fortsätter han.

Granli tycker annars att det gått som planerat under första tiden i Stockholmsklubben.

- Jag tycker först och främst att det känns riktigt, riktigt bra att vara här. Det är en fin klubb och det har gått bra. Jag tror samtidigt att det kommer att gå bättre och bättre både offensivt och defensivt, samtidigt som jag får bättre och bättre relationer med de som spelar där bak, ”Pertan” och Sundgren, säger Granli.

För norrmannen handlar det nu om att bli mer bekväm med spel i trebackslinje, samtidigt som han ska lära känna sina nya kollegor i lagets försvarslinje än bättre framöver.

- Jag har spelat lite, men inte så mycket (i trebackslinje). Jag tror att det kan passa mig bra. Det är lite ovant, men just nu känns det bra. De första två veckorna och i Dubai var det svårt, men nu vet man mer om hur man ska spela och jag har sett lite videos från förra säsongen på hur de vill ha det. De sätter krav direkt och säger vad de vill ha och inte vill ha. Då hittar man det snabbare, säger han.

Hur lång tid tar det för att samarbetet ska sätta sig i en ny backlinje?

- Det beror på hur mycket man pratar tillsammans med dem man spelar med, då det är riktigt viktigt med kommunikation i en försvarslinje. Det var viktigt i början att prata mycket med ”Pertan” och Sundgren, då jag är ny i spelsättet, medan de vet hur vi ska spela. Det är lättare att komma in i det när man tar lite ansvar själv också för att komma in i relationerna. Jag tror att det är viktigt för att det ska bli bra.

Vad tycker du generellt sett om dina insatser hittills?

- Jag har spelat varje match och är ganska nöjd. Jag ska fortsätta att ta steg, så det inte blir samma hela vägen. Jag vill ta steg hela tiden och det känns som att det går bra, men jag tror att det kommer att gå bättre och bättre.

Hur tycker du att det är att spela inför nya supportrarna?

- Jag tycker att de har varit riktigt bra och jag har sett lite derbyn från tidigare år och det känns riktigt kul att spela dem matcherna. Jag ser fram emot att spela framför dem. Jag tycker redan nu att det är kul att spela framför dem och det får mig att vilja göra det ännu bättre, vilja vinna matcher och göra dem nöjda.

I kväll väntar en ny match på hemmaplan - cupsemifinal mot AFC Eskilstuna på Friends Arena.

- Det blir kul att spela en semifinal. Vi satsar på att gå hela vägen och målet är att vinna cupen, säger han.

AIK ställs i kväll mot AFC Eskilstuna i semifinal i svenska cupen. Matchen börjar klockan 18.15 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.