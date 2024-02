Här är alla cupspecialer

Martin von Knoring, Andréas Sundberg och Ola Lidmark Eriksson snackade upp det stundande gruppspelet.

Nedan följer samtliga program:

Genomgång grupp 1: "De kan vinna den här gruppen med sitt andralag"

Genomgång grupp 2: "Hade velat höra de psykningarna"

Genomgång grupp 3: "Det finns en del frågetecken i Häcken"

Genomgång grupp 4: "Djurgårdens offensiv är för svag"

Genomgång grupp 5: "Bäst i allsvenskan - blir svår att ersätta"

Genomgång grupp 6: "Tittar man på AIK:s spelarmaterial så känns det som en försvagning"

Genomgång grupp 7: "Tror Mjällby vinner gruppen"

Genomgång grupp 8: "Vet inte var jag har Sirius"

Annons

Gruppspelet spelas över tre helger - den 17-18, 24-25 februari och 2-3 mars. Därefter avgörs kvartsfinalerna den 9-10 mars, semifinalerna den 16-17 mars och finalen den 9 maj.

Grupp 1: Malmö FF, Varbergs Bois, Östers IF, IFK Luleå.

Grupp 2: IF Elfsborg, Degerfors IF, Gais, Örgryte IS.

Grupp 3: BK Häcken, IF Brommapojkarna, Östersunds FK, Landskrona Bois.

Grupp 4: Djurgårdens IF, IFK Göteborg, Skövde AIK, Nordic United.

Grupp 5: IFK Värnamo, Halmstads BK, Trelleborgs FF, Helsingborgs IF.

Grupp 6: Kalmar FF, AIK, Gefle IF, Örebro SK.

Grupp 7: Hammarby IF, Mjällby AIF, Västerås SK, Gif Sundsvall.

Grupp 8: IK Sirius, IFK Norrköping, IK Brage, Utsiktens BK.

Samtliga matcher kan streamas via TV4 Play.