Här är ALLA förutsättningar inför sista cupomgången

Svenska cupens sista gruppspelsomgång på herrsidan spelas från lördag till måndag, där det avgörs vilka åtta gruppettor som går vidare till kvartsfinal i turneringen. De fyra bästa gruppettorna får därefter spela på hemmaplan i respektive kvartsfinal.

Nu har Fotbollskanalen gått igenom förutsättningarna i samtliga grupper inför avgörandet.

Vid lika poängställning i grupperna avgörs placering genom följande:

- Målskillnad.

- Flest gjorda mål.

- Inbördes resultat.

- Lägst disciplinära poäng baserat på spelares och ledares varningar och utvisningar i alla gruppspelsmatcher (varning, 1 poäng, målchansutvisning, 2 poäng, lindrig utvisning, 3 poäng, grov utvisning, 4 poäng, varning och målchansutvisning, 3 poäng, varning och grov utvisning, 5 poäng).



- Högst ranking.

Grupp 1

BK Häcken (plus tio i målskillnad) och Halmstads BK (plus tre i målskillnad), som båda har sex poäng, har chans att gå vidare. Häcken toppar gruppen med bättre målskillnad och behöver seger eller kryss för att ta sig vidare till kvartsfinal. HBK tar sig endast vidare till kvartsfinal vid tre poäng mot Hisingen-laget. Trollhättan och Jönköpings Södra står på noll poäng och är utslagna ur turneringen.

Grupp 2

Djurgårdens IF, Örebro SK och Landskrona Bois har chans att ta sig vidare till kvartsfinal. Djurgården toppar gruppen med sex poäng (plus sex i målskillnad), medan ÖSK (noll i målskillnad) och Bois (minus fyra i målskillnad) har tre poäng. För Djurgårdens del krävs seger eller kryss mot IF Brommapojkarna, som redan är utslaget, för att med all säkerhet ta sig vidare till kvartsfinal. För ÖSK:s och Bois del, som möter varandra, krävs det seger, samt att Djurgården förlorar mot BP. ÖSK och Bois behöver även göra många mål för att gå vidare, samtidigt som Djurgården behöver släppa in många mål.

Grupp 3

Hammarby IF och IK Brage har chans att ta sig vidare till kvartsfinal. Bajen toppar gruppen med sex poäng (plus sex i målskillnad), medan Brage är tvåa med tre poäng (minus ett i målskillnad). Gif Sundsvall och Norrby IF, som har en poäng, är redan utslagna. För Bajen krävs seger eller kryss mot Sundsvall för att med all säkerhet gå vidare, medan det för Brages del krävs seger mot Norrby, och att Bajen förlorar mot "Giffarna". Brage behöver även göra en hel del mål, medan Bajen behöver släppa in många mål för att Borlänge-lagets Europa-dröm ska leva vidare.

Grupp 4

Här lever hoppet för tre lag - Kalmar FF (sex poäng, plus fyra i målskillnad), Helsingborgs IF (tre poäng, plus tre i målskillnad) och Trelleborgs FF (tre poäng, plus ett i målskillnad), medan gruppjumbon Onsala redan är utslaget. För KFF krävs seger eller kryss mot HIF för att med all säkerhet gå vidare, medan HIF behöver vinna mot KFF för att gå vidare, samtidigt som Trelleborg tappar poäng mot Onsala alternativt inte gör fler mål än HIF och får bättre målskillnad. TFF behöver i sin tur vinna mot Onsala, samtidigt som HIF vinner mot KFF, för att ha chans att gå vidare till slutspel. TFF behöver i det fallet även göra fler mål än HIF för att gå vidare till kvartsfinal.

Grupp 5

AIK (fyra poäng, plus tre i målskillnad), Västerås SK (fyra poäng, plus två i målskillnad) och Varbergs Bois (tre poäng, minus ett i målskillnad) har alla chans att ta sig till kvartsfinal. För AIK krävs seger mot Varberg alternativt kryss, och då kryss eller förlust för VSK mot Östersunds FK, som redan är utslaget. För Varberg krävs seger mot AIK, och förlust eller kryss för VSK, medan det för VSK:s del krävs seger med antingen fler mål än AIK - om AIK vinner - eller att AIK tappar poäng.

Grupp 6

Här väntar en rysare. Degerfors IF och Malmö FF, som möts på söndag, har chans att gå vidare, då båda har sex poäng och exakt samma målskillnad. "Degen" toppar dock just nu gruppen med färre gula och röda kort. "Degen" har hittills fått ett gult kort, medan MFF fått tre "raka" gula kort, plus ytterligare två gula och ett rött, då Sergio Pena fick två varningar mot IFK Luleå och sedermera blev utvisad i bortamatchen. Därmed lär det räcka med seger alternativt kryss för Degerfors, medan MFF lär behöva vinna för att gå till kvartsfinal. IFK Luleå och Skövde AIK har noll poäng och är redan utslagna ur turneringen.

Grupp 7

IFK Norrköping, IK Göteborg och Gais kan alla gå vidare till kvartsfinal. Peking har fyra poäng (plus ett i målskillnad), medan Blåvitt (noll i målskillnad) och Gais (noll i målskillnad) har tre inför sista omgången. För Peking krävs seger mot Blåvitt, alternativt kryss - om Gais tappar poäng mot Utsikten, som redan är utslaget. För Blåvitt krävs seger, samt fler mål än Gais - om Gais också vinner mot Utsikten. Gais måste samtidigt vinna för att ha chans att gå vidare, samtidigt som Peking och Blåvitt kryssar, alternativt att Gais gör fler mål än Blåvitt vid seger för den sistnämnda klubben.

Grupp 8

I den sista gruppen handlar allt om IK Sirius (plus sju i målskillnad) och Mjällby AIF (plus två i målskillnad), då båda har sex poäng. Sirius toppar gruppen med bättre målskillnad än Blekinge-laget, och därmed räcker det med seger eller kryss för att Uppsala-laget ska gå vidare. Mjällby behöver vinna. Oskarshamn och Dalkurd har noll poäng och är redan utslagna.

Samtliga matcher i svenska cupen sänds på C More.