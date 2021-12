Klart: Häcken får chans till revansch på Hammarby i cupen - så placeras de allsvenska lagen in i gruppspelet

I och med att seriespelet 2021 är klart är förutsättningarna inför söndagens lottning av svenska cupens gruppspel, vilken du ser live på Fotbollskanalen klockan 19.00, delvis spikade.

Det är serietabellen som bestämmer vilken grupp de allsvenska lagen som gått till gruppspelet placeras in i. Eftersom bara Östersunds FK misslyckades med att gå vidare från kvalet tar superettan-ettan IFK Värnamo plats i grupp A, och får därmed möta det bäst rankade laget (allsvenska ettan) i cupen.

Under söndagens ska övriga 16 lag lottas in i grupperna. Fri lottning gäller, med undantaget att två lag som kvalificerat sig via distriktplats (Eskilsminne, Brommapojkarna, Sylvia, Skiljebo, Sollentuna, Ytterhogdal och Ängelholm) inte får hamna i samma grupp.

ANNONS

GRUPP A

Malmö FF

IFK Värnamo

GRUPP B

AIK

Örebro SK

GRUPP C

Djurgårdens IF

Halmstads BK

GRUPP D

IF Elfsborg

Degerfors

GRUPP E

Hammarby IF

BK Häcken

GRUPP F

Kalmar FF

IK Sirius

GRUPP G

IFK Norrköping

Varbergs BoIS

GRUPP H

IFK Göteborg

Mjällby

Övriga 16 lag: Akropolis, Brage, Falkenberg, Gais, Trelleborg, Örgryte, Öster, Landskrona, Gif Sundsvall, Brommapojkarna, Sollentuna, Sylvia, Eskilsminne, Skiljebo, Ytterhogdal, Ängelholm.

Lottningen av svenska cupens gruppspel, både på herr- och damsidan, sänds live på Fotbollskanalen under söndagen. Start klockan 19.00.