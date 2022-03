Lustig utvisad - AIK tappade segern och hemmaplansfördel

AIK började matchen bra och det tog bara två minuter innan det hettade till.

Mikael Lustig slog en lång och fin djupledsboll till Nabil Bahoui som fick ett bra läge, men blev neddragen strax utanför Örebros straffområde.

Sebastian Larsson tog hand om frisparken, men bollen gick tätt utanför Bobby Allains högra stolpe.

Men sex minuter senare fick Larsson revansch.

Bilal Hussein styrde ett AIK-anfall, och bollen hamnade hos Nicolas Stefanelli som försökte sig på ett skott, men blockerades och bollen hittade ut till Larsson som drog till direkt, och det blev en riktig vänstetslägga som letade sig in i mål.

1-0 och AIK-dominans.

Men efter målet kom det fina hemmaspelet av sig och Örebro hittade in i matchen.

Jiloan Hamad slog flera fina passningar, men bortalaget hade svårt när man närmade sig AIK:s straffområde och stoppades gång på gång av mittbackarna Sotirios Papagiannopoulos och Mikael Lustig.

ÖSK kom snart till sin första vassa målchans, när David Seger gick på avslut utifrån, men bollen gick strax utanför den bortre stolpen.

Efter 67 minuter lyfte Sebastian Larsson bollen elegant över ÖSK:s mittbackar när Yasin Ayari tog en bra djupledslöpning, men när han fick bollen och blev fri så var det offside.

Efter 72 minuter stod Bilal Hussein för en bra prestation och tog sig in i motståndarnas straffområde och ner till kortlinjen och hittade en väldigt fin passning snett bak till Ayari som klippte till – men över.

Tre minuter senare var det oerhört nära 2-0.

Högerbacken Josafat Mendes slog ett perfekt inlägg, Elbouzedi blev helt fri precis framför mål, men nicken gick i stolpen. Returen hamnade hos Stefanelli som försökte lyfta in bollen i öppet mål över en sittande Allain, men lyckades inte och målvakten räddade.

AIK gick mot seger och gruppseger och bra förutsättningar inför kvartsfinalen. Men så fick Mikael Lustig rött kort efter 79 minuter, vilket betyder att han missar kvartsfinalen.

Sebastian Larsson fick gult kort efter en brytning. Då blev Lustig irriterad och fick sitt andra gula kort, bara ett par minuter efter den första varning.

Och som om inte det var nog. Efter 87 minuter kvitterade ÖSK till 1-1 genom Jake Larsson.

Matchen slutade 1-1, och i den andra gruppspelsmatchen besegrade Eskilsminne Örgryte med 1-0.

Det betyder att AIK vann gruppen, men på grund av att det bara blev en poäng så får man spela på bortaplan i kvartsfinalen.

- Onödigt att tappa den här ledningen. Vi har målchanser för att vinna den här matchen och tyvärr gör vi inte det. Det är trist. Det känns lite som en förlust, men vi är vidare och får förbereda oss på en kvartsfinal, säger Bartosz Grzelak till C More.

Grzelak om Lustigs utvisning:

- Det var väldigt oklart vad som pågick där ute. Det såg ut som att Sebbe skulle ut först och helt plötsligt är det Micke som åker på det röda.

Efter matchen förklarar Lustig händelserna ur sitt perspektiv.

- Seb tar väl en taktisk frispark och jag tror att de klarar sig utan gula kort den här matchen, så min fråga var varför inte Hamad fick ett gult kort när han tog Otieno. Då väljer han att ta upp det gula kortet, han tror det är mitt första för han går därifrån, sedan ser man på hans ansikte att han har gjort fel, men så är det. Men oavsett, det ska inte vara ett gult kort. Någon slags nivå ska det ändå vara, det var ingen svordom, det var bara en fråga, säger han.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Mendes, Lustig, Papagiannopoulos, Otieno - Abdirahman Ahmed (Ayari, IN 59), Larsson, Hussein, Elbouzedi (Ring, IN 76) - Bahoui, Stefanelli (Karlsson, IN 81)

Örebro SK: Allain - Björnquist, Ali, Shlimon, Dahl - Hamad, Mpindi (Silva, IN 46), Seger (Barsoum, IN 64) – Yasin (Larsson, IN 46), Björndahl (Milleskog, IN 46), Gustavsson.

Lottningen sänds på Fotbollskanalen under måndagen, med start klockan 21.15.