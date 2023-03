Milosevic uttagen - här är AIK:s trupp till gruppavgörandet

När AIK besegrade Östersunds FK med 3-0 för lite mer än en vecka sedan saknades andremålvakten Budimir Janosevic på grund av personliga skäl. I stället fick veteranen Kyriakos Stamatopoulos ta plats på bänken.

Till Solnalagets glädje Budimir Janosevic tillbaka till gruppavgörandet mot Varbergs Bois.

Dessutom är Alexander Milosevic med efter de oroväckande bilderna senast mot ÖFK. Tränare Andre Brännström gav i förra veckan beskedet om att mittbackenskuggen ”mår bra”.

En annan förändring i truppen till den sista gruppspelsmatchen är att Taha Ayari inte är uttagen. I stället får Calvin Kabuye, som inte var uttagen senast, en plats i truppen.

Noterbart är att nyförvärvet Aboubakar Keita, som inte var spelklar senast mot ÖFK, ratats av tränare Andreas Brännström.

Här är AIK:s 18.mannatrupp: Sotirios Pappagiannopoulos, Alexander Milosevic, Jetmir Haliti, Viktor Fischer, Bilal Hussein, Omar Faraj, John Guidetti, Axel Björnström, Kristoffer Nordfeldt, Robin Tihi, Vincent Thill, Calvin Kabuye, Jimmy Durmaz, Budimir Janosevic, Jesper Ceesay, Erick Otieno, Rui Modesto.

Frånvarande spelare i AIK: Abdihakin Ali (ej uttagen), Zack Elbouzedi (underkropp, i rehabträning), Alexander Fesshaie (underkropp, i rehabträning), Aboubakar Keita (ej uttagen), Abdussalam Magashy (överkropp, i rehabträning), Victor Andersson (ej uttagen), Taha Ayari (ej uttagen)

Matchen mellan AIK och Varbergs Bois på måndagskvällen sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 19.00.