Norling medger - tålamod krävs med flera AIK-spelare: "De är inte där kraven ligger"

AIK måste, efter 2-2 mot Jönköpings Södra och 1-0 mot Örgryte, besegra Kalmar FF under måndagen för att ta sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen. Ett KFF som slagit J-Södra med 5-0 och Öis med 3-0.

"Gnagets" tränare Rikard Norling har också stor respekt för motståndet inför mötet på Skytteholms IP.

- Just nu är Kalmar ett av de bättre allsvenska lagen, tror jag. Vad gäller form och resultat. De har ju nästintill pulveriserat motstånd som vi med nöd och näppe tagit en respektive tre poäng mot. De ligger nog ganska långt fram, säger Norling.

I KFF finns numera en nygammal huvudtränare i form av Nanne Bergstrand. Han drabbades av utmattningsdepression 2018 och tog över laget igen den här vintern.

- För det första tycker jag att det är förbannat roligt att han är tillbaka. Han har fått kämpa lite ett tag. Nu är han tillbaka och han har fått ta över Kalmar med en för honom bra tajming, tror jag. Jag tror att det är mycket som ligger rätt för honom där nu. Det är jag glad för, att få se honom igen och att få möta honom, säger Norling om sin kollega.

- Jag upplever att han verkligen lyckats få stil på Kalmar, på kort tid. Med en tydlig spelidé och en effektivitet som imponerar.

Han avslutar sitt resonemang om motståndartränaren genom att säga:

- Det som jag känner är att han verkar klippt och skuren för att träna Kalmar FF. Han är gjord för det.

Offensivt finns en del nya ansikten i AIK:s startelva den här säsongen. Exempelvis har 20-åringen Saku Ylätupa, efter ett fjolår med lite speltid, fått ett stort förtroende hittills. Vidare finns ytterforwarden Jasir Asani, som lånats in fram till sommaren från albanska Partizani, och yttermittfältaren Erick Otieno, som värvats in från samarbetsklubben Vasalund (division 1).

Om Otieno, som missar mötet med Kalmar (vilket stod klart efter att intervjun gjordes), säger Norling:

- Jag känner att det märks att han kommer från en nivå som är lägre, att han är i behov av att anpassa sig till en yppersta elitverksamhet, och dessutom en elitverksamhet som driver på hårdare än vad vi gjort sedan jag kom hit.

- Det märker jag på honom, att han nog behöver ta ett halvt steg tillbaka och hämta kraft. Det är status på honom just nu. Sen är förhoppningsvis uppsidan, när han är pigg och fräsch och kan lägga in all träning på rätt plats i kroppen, en stor tillgång för oss. Men just nu är han nog snarare i behov av att hämta kraft. Han behöver ta ett steg tillbaka för att kunna ta två steg framåt.

Om Asani säger AIK-tränaren:

- Jasir tycker jag har gjort det förhållandevis bra. Men han behöver komma att göra det bättre, med största sannolikhet. Det är en spelare som varit, inte på samma höga nivå som AIK, på motsvarande en allsvensk nivå fast i mindre klubbar. Han behöver ta ett steg till i sin prestation och nå upp till en nivå han inte varit på förut för att tillgodose kravbilden.

Norling medger att det krävs tålamod med spelare som Otieno, Asani och Ylätupa.

- Utan tvekan är det så. De är i behov av att få kämpa sig till det och bli bättre, helt enkelt, utan att det förväntas att de ska briljera på en absolut toppnivå i allsvenskan. Och det är ju egentligen kravställningen på en AIK-spelare. Där är de inte just nu. Men jag hoppas, med hårt arbete och så, att de kan nå dit.

AIK har för övrigt en lång skadelista inför mötet med Kalmar. Nämnde Otieno missar exempelvis matchen, vilket framkom efter att Fotbollskanalens intervju med Rikard Norling gjordes.

AIK-Kalmar sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 19.00 under måndagen.