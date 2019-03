Ödesmatch för Bajen i cupen: "A och o är att vinna"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby har allt i sina egna händer inför den avslutande omgången i svenska cupen. Bajen möter Dalkurd i en direkt avgörande match om vilket lag som avancerar i cupen - men Uppsalaläget har på förhand ett bättre utgångsläge då man leder gruppen på sex poäng medan Hammarby spelat ihop fyra. Bajen-mittbacken David Fällman menar att det är viktigt att laget når upp i en högre nivå än man tidigare har gjort i turneringen.

- Först och främst måste vi vinna. Sedan vill ju spelmässigt göra det bättre än vad vi gjorde mot Varberg och Eskilsminne. Hade det varit en träningsmatch hade man kanske gått in och fokuserat på spelat och inte brytt sig så mycket om resultatet. I det här fallet så gäller det för oss att hitta en mix. Det är en tävlingsmatch och det är en väldigt viktig match för oss att vinna för att ta oss vidare. Vi måste hitta en bra balans där. A och o är att vinna, säger 29-åringen till Fotbollskanalen.

Vad är det som saknats prestationsmässigt mot Varberg och Eskilsminne?

- Först och främst är vi fortfarande i en försäsongsfas. Jag tror att vi som är kvar från förra året har en bild av hur just det året var. Våra förväntningar är kanske lite högre än vad de ska vara just nu. Då kan man kolla tillbaka på i vilken fas vi var förra året och både tränare samt spelare säger att vi är längre fram nu jämfört med samma tidpunkt förra året. Vi får inte göra någon större sak av det heller. Vi vill att det ska klaffa mer och att vi ska få ett lite mer kontrollerat bollinnehav. Nu har det blivit ett par matcher där det varit lite fram och tillbaka och det är en av de faktorerna som var bra förra året. Vi vill involvera alla nya spelare så mycket det bara går och försöka göra det enkelt för dem att komma in i laget och spelsättet. Sedan vill vi som var här förra året hitta tillbaka till de prestationerna som vi hade då. Men vi har bättre och bättre träningar och känslan blir också bättre. Det är den sista slutprodukten som vi ska ta med oss ut till matchen.

Fällman tror dock inte att laget kommer att rusa fram offensivt i inledningen av matchen, även fast man vet att det är vinst som gäller, annars blir det uttåg.

- Jag tror det är bra att vi inte är i Dalkurds situation, att man har ett kryss att gå på. Jag tror det är bra för oss att veta att det är vinst som gäller för hade det här varit en seriematch så skulle det varit en match som vi bör vinna. Nu tar vi oss ingenstans på kryss. Normalt sett vill vi ju ha en offensiv start på matcherna, men det är ingenting vi tryckt på. Vi vill få den starten som vi vill få i de flesta matcherna.

Han menar också att man kartlagt sin motståndare på ett bra sätt och inte lämnat någonting åt slumpen.

- Jag tycker vi har bra koll. Vi har som vanligt tittat på klipp, det spelar ingen roll om man möter ett allsvenskt lag eller ställs mot division 1-motstånd - man vill ändå få en inblick och se deras styrkor samt svagheter. Man måste ha respekt för dem man möter och har vi det blandat med en ödmjukhet så tror jag att vi kommer att vinna om vi når upp i rätt nivå.

Däremot gäller det Hammarby är med på noterna. Fällman, liksom många andra, är medveten om att det är flera storklubbar som gått på minor i gruppspelet.

- Personligen tycker jag att man ser att det är bra lag som åker ut och redan där tycker jag man får en tankeställare. Det är inte bara spela av tre matcher för att ta sig vidare, utan man måste göra tre bra matcher för att ta sig vidare. Nu har vi allt i egna händer och jag tror att det är det som vi måste lägga fokus på. Tar vi oss vidare nu så är det några favoritlag som redan är ute och då lever vårt hopp att vinna cupen än mer.

Mötet mellan Hammarby och Dalkurd sänds på Sportkanalen och cmore.se under måndagskvällen. Matchstart 19.00.