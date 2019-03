Petad sista halvåret i HBK - i fjol tongivande när AFC gick upp till allsvenskan: "Har blivit väldigt lyckat"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Adnan Kojic, 23, lämnade inför förra säsongen Halmstads BK för spel i AFC Eskilstuna. Högerbacken var under sin första säsong ordinarie i Hallandslaget, men blev petad under andra halvan av säsongen 2017 och bestämde sig därmed för att inte förlänga med klubben och i stället flytta vidare.

Kojic tog i stället en ordinarie plats i AFC Eskilstuna i fjol och fick förra hösten fira uppflyttning till allsvenskan.

- Jag skulle säga att det har blivit väldigt lyckat. Jag spelade 28 matcher i rad i fjol fram till att jag blev avstängd för tre gula kort i slutet. Jag gjorde mycket poäng, samtidigt som vi hade mycket bollinnehav och anföll mycket. Det blev mycket bättre för mig som fotbollsspelare, säger Kojic till Fotbollskanalen.

23-åringen kan än dock se tillbaka på en fin tid i bollklubben, även om han förstås var besviken över att han inte fick spela särskilt mycket under sista halvåret i klubben.

- Jag spelade regelbundet i ett och ett halvt år. Det var i hela superettan och första halvåret i allsvenskan, men sedan bytte vi tränare (Igor Krulj kom in i stället för Janne Jönsson) och jag fick inte spela så mycket. Det var bra i början, men sista delen var inte så jättelyckad, säger han.

- Jag var besviken just där och då och tyckte att jag borde ha spelat, men med tanke på hur det blev sedan, så har jag lagt det bakom mig. Nu gick vi (AFC) upp och de är kvar i superettan, så på det sättet blev det bra för mig också, fortsätter han.

Kojic ställdes vid två tillfällen i fjol mot HBK och får nu möta sitt gamla lag igen, men den här gången i en match av lite mer dignitet än i fjol. Nu väntar kvartsfinal på Tunavallen i svenska cupen.

- Det kommer att bli en speciell match eftersom att det ändå var där jag slog igenom seniormässigt och fick mina två första år på seniornivå. Jag känner fortfarande ganska många som är kvar där. Jag hade ändå en bra tid där, så det ska bli roligt att träffa dem, säger han.

AFC Eskilstuna imponerade i gruppspelet med två segrar och ett kryss mot Norrköping, vilket gjorde att laget var seedat i lottningen. När lotten därefter föll på HBK, så var det till glädje för laget.

- Det var en bra lottning. Vi blev en av de fyra bästa gruppsegrarna, så vi fick hemmaplan och det blev bra med Halmstad. Det är ett bra lag, men på pappret var det av de sämre vi kunde få, säger han.

Hur ser du på era chanser att gå vidare och vilka får ses som favoriter?

- Vi har en väldigt bra möjlighet, speciellt eftersom att vi spelar hemma, där vi vet att vi är starka. Jag skulle också säga att vi är favoriter. Vi är ett allsvensk lag och HBK spelar i superettan. De har värvat bra och kommer nog att vara ett topplag i superettan, men vi har alla möjligheter att gå vidare.

Vad skulle det betyda för er att gå långt i svenska cupen?

- Det är ju bara en utslagsmatch, så vad som helst kan hända över 90 eller 120 minuter. Vi har just nu ett bra läge och en bra chans att gå vidare. Det hade betytt jättemycket för alla spelare att få in en vinnarmentalitet inför säsongen och visa att vi är ett bra lag när vi går in i allsvenskan.

Matchen börjar klockan 17.00 och sänds på Sportkanalen och streamat på C More.