Polisen bjöd in klubbarna till möte efter avbrutna derbyt: "Vi måste agera"

IFK Göteborg-Gais avbröts efter att raketer skjutits in på planen.

Under torsdagen bjöd Göteborgspolisen in till möte med klubbarna för att diskutera hur man ska undvika situationen framöver.

- Det handlar om ett stort antal brott som har begåtts inne på arenan. Det kan polisen aldrig acceptera, säger biträdande polisområdeschef Anders Börjesson.