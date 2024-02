Så visas Svenska cupen på TV4 Play

TV4 sänder samtliga 55 matcher från svenska cupen på herrsidan. Gruppspelet inleds den 17 februari och färdigspelas dn 4 mars.

Därefter börjar slutspelet helgen 9-10 mars följt av semifinaler helgen efter samt finl Kristi himmelfärdsdagen den 9 maj.

Den 4 mars lottas kvartsfinaler och semifinaler - och det hela sänds på både Fotbollskanalen och TV4 Play, med start 20.45.

Samtliga matcher nedan visas på TV4 Play.

17 februari:

12.55: BK Häcken - Östersunds FK

12.55: Brommapojkarna - Landskrona Bois

14.55: Mjällby AIF - Gif Sundsvall

15.00: Hammarby IF - Västerås SK

12.50: Malmö FF - Östers IF

18 februari:



12.50: IF Elfsborg - Gais12.55: Degerfors IF - Örgryte IS14.55: Kalmar FF - Gefle IF15.05: AIK - Örebro SK17.25: IFK Norrköping - IK Brage17.25: IK Sirius - Utsiktens BK15.10: Nordic United - IFK Göteborg12.55: IFK Värnamo - Trelleborgs FF12.55: Halmstads BK - Helsingborgs IF

19 februari:

18.25: IFK Luleå - Varbergs Bois

18.20: Djurgårdens IF - Skövde AIK

24 februari:

12.55: Örgryte IS - IF Elfsborg

12.55: Degerfors IF- Gais

12.55: Varbergs Bois - Östers IF

12.55: IFK Luleå - Malmö FF

14.55: Örebro - Kalmar

15.00: AIK - Gefle

25 februari:

12.55: IFK Göteborg - Skövde AIK

12.55: Halmstads BK - Trelleborgs FF

12.55: Helsingborgs IF - IFK Värnamo

12.55: Mjällby AIF - Västerås SK

15.05: Nordic United - Djurgårdens IF

17.25: IK Brage - IK Sirius

17.25: IFK Norrköping - Utsiktens BK

26 februari:

18.25: Gif Sundsvall - Hammarby IF



18.25: Landskrona Bois - BK Häcken18.25: Brommapojkarna - Östersunds FK

2 mars:

12.55: IFK Värnamo - Halmstads BK

12.55: Trelleborgs FF - Helsingborgs IF

15.10: Östersunfs FK - Landskrona Bois

15.10: Bk Häcken - Brommapojkarna

3 mars:

12.30: IF Elfsborg - Degerfors IF

12.50: Malmö FF - Varbergs Bois

12.55: Östers IF - IFK Luleå

12.55: Gais - Örgryte

15.00: Kalmar FF - AIK

15.10: Gefle IF - Örebro SK

17.15: Djurgårdens IF - IFK Göteborg

17.25: Skövde AIK - Nordic United

4 mars:

18.15: Hammarby IF - Mjällby AIF

18.25: Utsiktens BK - IK Brage

18.20: IK Sirius - IFK Norrköping

18.25: Västerås SK - Gif Sundsvall