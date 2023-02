Saidi vill inte tänka på hösten i Bajen: "Skiter i det som har hänt"

I somras lämnade Abdelrahman Saidi Degerfors för Hammarby, och det blev en bra start i den nya klubben. På de sex första matcherna gjorde yttern tre mål och en assist.

Men därefter gick det tyngre.

I de efterföljande elva matcherna blev det inga mål eller assist, och det gjorde att han inte längre var lika given i startelvan.

Så här tycker Saidi själv om sitt första halvår i Bajen.

- Det var väldigt kul att spela här. Det kändes bra under första en-två månaderna, men sedan gick det lite sämre, men det är inget som jag tänker på. Jag skiter i det som har hänt. Nu ska vi komma så långt som möjligt med Hammarby. Vi ska inte tänka på något annat, vad folk säger och så. Jag skiter i sånt, säger han.

Är det något speciellt du menar, är det någon som har sagt något negativt?

- Nej inte så värst, men jag kan bara tänka mig. Det är så med alla spelare, det är inte bara med mig. Var man än är, gör man något dåligt så säger säkert folk något, men det är säkert för att man vill att man ska vara bra.

Inför årets säsong har några offensiva spelare lämnat och några nya har kommit in. Saidi tycker att det är bra med konkurrens.

- Det är kul, det gör att man blir motiverad, säger han.

På försäsongen har han spelat på en del olika positioner, bland annat på högerkanten, vänsterkanten, och även som central forward.

- Marti (Cifuentes) vet att jag gillar att spela på alla positionerna där framme, och att jag kan göra det. Så för mig spelar det ingen roll var han spelar mig, säger han.



Även till höger?

- Nja, lite mindre till höger. Det är den sista positionen jag skulle ta, men om han sätter mig där så kommer jag inte att säga något om det.

Varför gillar du inte att spela till höger?

- Jag låser mig då. Det känns som att jag inte kan utmana så bra där. Men det sitter i hjärnan. Men det är egentligen inga konstigheter att spela där.

På söndagen spelar Hammarby årets första tävlingsmatch. Då väntar Brage i Svenska cupen.

- Det är viktigt att komma igång direkt. Det är första tävlingsmatchen och då är det ganska svårt att komma igång direkt. Vi behöver göra första målet och sedan kommer det att flyta på. Men det är inte så enkelt att bara gå ut och köra över sådana lag som Brage. Vi måste vara fokuserade på allt vi gör, säger Saidi.

Matchen mellan Hammarby och Brage på söndagen ser du på C More och C More Fotboll med avsparkstid 17.30.