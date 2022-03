Stormötet spelas på Malmö IP - inför 3300: "Eledas plan tog rätt mycket skada"

- I och med att säsongen avslutades sent och att vi hade den här planstormingen tog planen rätt mycket skada. Hade matchen varit om en 14 dagar, med lite sol, så hade vi nog kunnat spela på Eleda. Nu vill vi inte riskera att planen blir förstörd inför premiären och vårsäsongen, säger Patrik Jandelin, evenemangsansvarig i Malmö FF.

MFF och AIK lottades mot varandra i måndags kväll, men först under onsdagsförmiddagen bekräftades speldatum och avsparkstider. Detta sedan de involverade parterna, Svenska Fotbollförbundet, sändande bolag C More och polisen inte kunnat enas om ett gemensamt upplägg.