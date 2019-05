Stukat AFC ska spela final: "Klart att en sådan känsla sprider sig"

AFC Eskilstuna inledde den här säsongen starkt genom att bland annat slå ut IFK Norrköping i gruppspelet av svenska cupen och AIK i semin. Dessutom vann laget mot IFK Göteborg i den allsvenska premiären med 3-1. Men tiden som har följ efter det har knappast varit guld och gröna skogar. Laget har inte vunnit sedan Blåvittmötet och det är lite av ett stukat AFC som ställs mot Häcken i cupfinal. Finns det en känsla av att AFC inte kan vinna? Lagkaptenen Anel Raskaj förklarar:

- En sådan känsla sprider sig om man har några förluster på rad. Det är det som är farligt, att det kan sprida sig. Men vad som jag tycker är problemet är att vi inte gjort första målet och det tycker jag har påverkat oss lite grand. Om man ser till matchen i Göteborg (mot Häcken) så tycker jag att den är jämn. Om vi gör första målet där så tar vi över matchen. De andra matcherna har vi också hamnat i underläge och om man gör det i match efter match så blir det svårt att hämta upp. Då blir det också mentalt. Problemet är också att om man är med i matcherna, men inte gör mål så får man målen emot sig. Då får man en känsla av att det blir svårt att hämta upp. Det hade varit skönt om vi gjorde första målet i morgon (i dag), det tror jag hade varit positivt för oss, säger mittfältaren till Fotbollskanalen.

När Häcken och AFC mötte varandra i allsvenskan i våras blev det 3-0 till Hisingslaget på Bravida Arena. Men resultatet speglade inte riktigt matchbilden, enligt Raskaj.

- Jag tycker att vi var lika bra som dem i kanske 60-70 minuter. Det var små marginaler som gick deras väg, även om det kanske blev lite stora siffror. Det var små marginaler den matchen och vi har en god känsla att vi kan störa dem ordentligt.

Vad ska ni göra annorlunda gentemot den matchen?

- Jag tycker vi ska stå upp som vi gjorde den matchen och minimera misstagen. Vi gjorde faktiskt lite orutinerade misstag som de gjorde mål på. De gjorde mål på de chanserna de hade och det får man inte ge bort, och framför allt inte till ett lag som Häcken som har många individuellt skickliga spelare.

Lagkaptenen fortsätter:

- Jag tycker kanske inte att flera av dem (de individuellt skickliga spelarna) gjorde någon bra match mot oss, men de fick ett läge i den 70:e minuten och avgjorde matchen. Det är det vi måste se upp med.

För AFC:s del är det den första cupfinalen någonsin i klubbens historia. Även för Anel Raskaj är det första titelmatchen. Samtidigt möter man ett rutinerat Häcken och ett par spelare i Hisingslaget är kvar sedan cuptriumfen. 29-åringen tror inte erfarenheten kommer att spela så stor roll.

- Det är en match det gäller i 90 minuter och kanske mer. Cupmatch är cupmatcher och det är annorlunda inte mot allsvenskan. Man vet att det bara är en match som gäller. I allsvenskan kan man kanske tänka: ”Okej, vi tar nästa match”, vid en förlust. I cupen så vinner man eller så förlorar man.

Vad talar för AFC i finalen?

- Klart att Häcken är favoriter och jag tror att alla tror att Häcken kommer att slå oss. Det kanske blir en viss underskattning med tanke på att det gått lite trögt för oss i allsvenskan också. Men det tror jag inte ska betyda så där jättemycket.

Är det första målet som blir någon typ av nyckel?

- Nja, men jag tror att det hade hjälpt oss mycket om vi gör första målet. Det är lättare att spela när man leder än när man ligger under, så är det fotboll. Det handlar om självförtroende och den mentala biten.

Cupfinalen mellan Häcken och AFC Eskilstuna senare under torsdagen sänds på C More Fotboll, TV12 och cmore.se. Sändningen startar 14.30.