SvFF:s beslut: Öster får inte spela i Tipshallen - matchen flyttas till lördag

Under måndagskvällen lottades kvartsfinalerna i svenska cupen. Bland annat drogs Öster, som skrällde sig vidare mot bland annat MFF, mot AIK. Superettan-klubben spelade sin hemmamatch i gruppspelet, mot just Malmö, inomhus i Tipshallen.

Öster ansökte om dispens för att få spela även kvartsfinalen mot AIK i hallen, och speltiden sattes till måndag klockan 19.00. Gnaget meddelade under tisdagen, via sin hemsida, att föreningen skickat in "en partinlaga gällande matchdag och spelplats för kvartsfinalen till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté". Anledningen till detta är att AIK vill "ge TK information för att de ska kunna fatta bästa möjliga beslut för svensk fotboll gällande den aktuella kvartsfinalen".

Nu har SvFF kommit med ett besked i frågan. Öster får inte spela i Tipshallen. Förbundet meddelar även att matchen flyttas till lördag klockan 16.00.

- Det var ingen dispens i gruppspelet utan i gruppspelet så är det lägre krav, ända fram till att finalspelet börjar då. Så det var därför de kunde spela där. Och det är ju för att det kan vara lag från lite lägre serienivå som kan vara med fram dit och då finns det skrivet att vi tillåter lite lägre krav, säger tävlingskommitténs ordförande Christer Gustafsson till Fotbollskanalen.

Anledningen till att Öster både sökte dispens för att spela i hallen mot MFF och nu mot AIK är för att föreningen vill spara på gräset på sin ordinarie hemmaarena Myresjöhus Arena - där ett hybridgräs ligger.

"TK konstaterar att det av handlingarna framgår att Tipshallen i Växjö inte uppfyller flera av de krav som föreskrivs i bilagan till föreskrifterna för Svenska Cupen. Som konstaterats ovan föreligger det inte möjlighet för TK att bevilja dispens från de arenakraven. Vidare konstaterar TK att det av handlingarna i ärendet framgår att det skulle vara förenat med säkerhetsmässiga utmaningar att spela en match av den här karaktären i Tipshallen i Växjö", skriver tävlingskommittén i sitt beslut.

Christer Gustafsson förklarar vilka krav Öster inte uppfyller:

- Det är måttet på planen och så är det höjden (upp till tak). Men det viktigaste var måtten på planen och säkerhetsavståndet på tre meter från sidlinjen.

Att speldagen flyttades från måndag till lördag förklarar Gustafsson så här:

- De matcherna har hela tiden legat den helgen där. Sedan att Öster hade önskemål att spela måndag var mer utifrån att Tipshallen var uppbokad lördag-söndag.

Så Öster har också varit med på att flytta matchen till lördag när väl dispensansökan avslogs?

- Ja, det stämmer.