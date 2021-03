Tränaren ser tecken på Chilufya-lyft: "Lossnade fullständigt i torsdags"

I flera säsonger har det funnits förhoppningar hos Djurgården om att Edward Chilufya ska ta klivet och på allvar slå igenom i allsvenskan. Men den speedige ytterforwarden väntar fortfarande på det stora genombrottet. Bland annat har skador ställt till med problem för zambiern.

Men under söndagen gjorde 21-åringen hattrick, och en assist, när Djurgården besegrade Umeå med hela 7-0 i svenska cupens gruppspel. Tränaren Thomas Lagerlöf berättar också att det finns andra signaler om att det kan ha lossnat för Chilufya.

- Vi har sagt hela vintern att vi inte ska ha så stora krav på hans prestationer. Det viktigaste är att han får vara hel över tid och få kontinuitet. Nu börjar han få det och det är verkligen kul att det följde med in i matchen. För helt plötsligt på träningen i torsdags så lossnade det fullständigt för honom. Han bara öste in mål. Kul att han fick med sig det in i den här matchen, säger Lagerlöf.

Han har bättre förutsättningar när han går in i den här säsongen än tidigare?

- Ja. Sen vi (Lagerlöf och kollegan Kim Bergstrand) kom till Djurgården är det här hans längsta period med kontinuerlig träning och matchspel. Det vet alla inom idrotten att det inte är någon spetsegenskap att vara skadad. Det är svårt att utvecklas om man hela tiden får hack i kurvan.

Själv njuter "Chili" av de tre målen.

- Det känns fantastiskt. Det är mitt första hattrick och det betyder mycket för mig. Det här motiverar mig. Det ger mig en känsla av att jag kan göra fler mål, att jag kan göra det ännu bättre än vad jag gjorde det i den här matchen, säger Chilufya.

Forwarden fick ta med sig matchbollen hem och han har redan tänkt ut vad han ska göra med den.

- Jag ska sätta den i en hylla. Jag ska rama in den och sen sätta upp den.

Han bekräftar vidare bilden som Thomas Lagerlöf målar upp. Han är i bra form.

- Jag visste att jag skulle göra mål. För jag har gjort så många mål på träning. Jag visste att jag skulle göra minst två mål.

Vad tänker du om den nya säsongen för din egen del?

- Jag ska jobba hårt och fortsätta kämpa hårt. Jag ska göra så många mål som möjligt. Men jag har inte satt upp något mål för hur många jag ska göra. Jag bara hoppas att det blir många. Jag vill inte sätta några begränsningar för mig själv.

Chilufya gör ingen hemlighet av att de många skadorna de senaste åren gäckat honom.

- Det har varit ett väldigt stort problem för mig. Det har varit irriterande. Varje gång jag känt att det gått bra för mig har jag blivit skadad. Det har varit så frustrerande.

Han säger att han tidigare varit rädd att skada sig på nytt när han tränat och spelat, men de tankarna har han sakta men säkert lyckats få bort.

- Jag distraherar mig med andra tankar. Jag ber, och jag fokuserar på Gud. Det hjälper mig. Jag ber inför matcherna, men även under själva matcherna. Jag försöker distrahera mig genom det.

Han förklarar:

- Jag pratar med mig själv på planen. Jag ber med mitt hjärta. Det hjälper.

21-åringen har som målsättning att vara en startspelare i Djurgården i år.

- Jag jobbar hårt för det, jag krigar för det. Det här året är ett annorlunda år för mig. Jag måste jobba hårdare än tidigare. För det här året är väldigt viktigt för mig.

- Jag har haft det tufft med skador, vilket har varit jobbigt för mig, och nu måste jag visa för mig själv att jag är bra och att jag är bättre än vad jag visat tidigare.

Han fortsätter:

- Det här är året då jag hoppas slå igenom.