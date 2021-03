TV: Degerfors besegrade Utsikten - klart för kvartsfinal i cupen

Foto: C More.

Under lördagseftermiddagen kunde Degerfors säkra avancemang till kvartsfinal i svenska cupen.

Det gjorde man också, då den allsvenska nykomlingen besegrade Utsikten med 2-0.

- Det blir det lite vilda västern fram och tillbaka från vår sida, säger Degeforstränaren Tobias Solberg till C More.