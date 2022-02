TV: Degerfors nyförvärv bakom storseger mot division 2-lag

Division 2-laget Skiljebo SK skrällde sig hela vägen till svenska cupens gruppspel efter segern mot Jönköpings Södra i kvalet. Väl där hamnade lotten på tre allsvenska lag: Degerfors, Elfsborg och Gif Sundsvall. Under lördagen var det Degerfors som hade gjort resan till Västerås för att spela cuppremiär.

Då var Degerfors nyförvärv Diego Campos säker från straffpunkten när han skickade in 0-1 efter 20 minuters spel. Skiljebo lyckades dock kontra in kvitteringen till 1-1 genom Liam Deighton lite senare. Sedan klev Dijan Vukojevic in i handlingarna.

Forwarden, som hämtades in till Degerfors som Victor Edvardsens ersättare inför säsongen, såg till att Värmlandslaget återtog ledningen när han blev fri och chippade in 1-2 kort före paus. I andra halvlek slog Vukojevic en frispark under Skiljebos mur fram till 1-3.

Abdelrahman Saidi och Nikola Djurdjic fyllde på med fler mål innan Campos fastställde slutresultatet till 1-6 med sitt andra mål för matchen i slutminuterna.

En smakstart för Degerfors, som tar emot Gif Sundsvall på hemmaplan nästa helg. Då spelar Skiljebo sin nästa hemmamatch när Elfsborg kommer på besök.

- Skiljebo var verkligen med i första halvlek och de var duktiga. Men det känns väl ändå som vi hade ganska bra kontroll på det, samtidigt som vi kan göra många saker bättre. Vi gör många saker bra också. Det är fortfarande tidigt på säsongen, så det är bara att hem och fortsätta gnugga, slipa på detaljer för att bli ännu bättre mot Sundsvall nästa helg, säger Degerfors Adam Carlén till C More efter segern.

Startelvor:

Skiljebo: Gustafsson - Svensson, Florén, Stojanovic, Norlin, Bäck, Nore, Deighton, Cherif, Özgün, Sultan.

Degerfors: Gal - Örqvist, Sabetkar, Ohlsson - Lindell, Carlén, Gravius, Kralj - Campos, Vukojevic, Saidi.