TV: Djurgården klart för cupfinal och Europaspel - efter stor straffdramatik

Under söndagen var det dags för säsongens första tvillingderby mellan AIK och Djurgården. Förutom prestige låg även en biljett till cupfinalen mot Malmö FF i potten och insatserna var således höga.

Matchen i sig inleddes i sann derbyanda med tuffa närkamper och uteblivna målchanser, men efter 14 minuter skulle matchen ta en vändning.

Efter ett inlägg från Rasmus Schüllers vänsterfot tog sig Lucas Bergvall loss i offensivt straffområde. Den blivande Tottenham-spelaren kunde sedan med en välplacerad nick överlista Kristoffer Nordfeldt i hemmamålet och ge sitt Djurgården ledningen med 1-0.

- En otroligt fin boll in (i straffområdet) av Rasmus Schüller. Huvudspelet är inte det Bergvall är mest känd för men han kommer med otroligt fin tajming där, analyserade TV4 Play-experten Erik Edman.

Annons

Efter målet svarade dock AIK genom att flytta fram positionerna och efter halvtimmens spel trodde de flesta att Ioannis Pittas hade utjämnat när han mötte Omar Farajs inlägg med pannan.

Jacob Widell Zetterström i Djurgårdsmålet hade dock andra planer och kunde, genom att sträcka ut ordentlig, neka AIK-strikern en kvittering vid sin högra stolprot.

Efter AIK:s chans avtog sedan trycket och chansskapandet till viss del, mycket på grund av den skada som Oskar Fallenius ådrog sig i en tuff närkamp med Axel Björnström.

Precis innan halvtidsvilan avancerade dock Lucas Bergvall fram längs vänsterkanten innan han hittade in till Haris Radetinac, som byttes in mot just Fallenius. Trotjänaren fick dock se sin nick smita precis utanför stolpen, vilket gjorde att Djurgården fick nöja sig med en 1-0-ledning inför den andra halvleken.

Annons

- Det är en bra match. Mycket tacklingar och fart, men jag tycker att vi har bra kontroll. De kommer inte till chanser, kanske några hörnor. Men vi har bollen och kontrollerar matchen, förklarade Lucas Bergvall som var belåten över sitt ledningsmål för TV4 Play efter den första halvleken:

- Det är väl kul att det (huvudspelet) också funkar. Det är mitt första nickmål hittills, hoppas det blir fler.

I AIK-lägret var det dystrare miner efter de inledande 45 minuterna.

- Vi gör inte en bra halvlek. Vi måste göra det bättre i andra, helt enkelt. Vi kan ha längre anfall, trycka ner dem och "sitta mer" på deras planhalva, konstaterade Axel Björnström i halvtidspausen.

I upptakten av den andra halvleken jämnade spelet ut sig och det var AIK som skulle få den första stora möjligheten i sin jakt på kvittering.

Annons

Efter 59 minuters spel hittade Omar Faraj fram till forwardskollegan Pittas. Uppvaktad av Piotr Johansson lyckades Pittas dock inte få sitt avslut på mål och Djurgårdsledningen stod sig.

Djurgårdens defensiv har dock imponerat under årets cupspel och inför matchen mot AIK hade laget ännu inte släppt in något mål och även i semifinalen stod man upp bra.

Henning Berg försökte förändra matchbilden genom att byta in Taha Ayari, Erik Ring och Victor Andersson - ett drag som skulle bära frukt.

AIK tryckte på för en kvittering, men det såg länge ut som att Djurgårdsförsvaret skulle stå pall. I den 88:e matchminuten räddades gästerna av ribban i samband med en hörna – men till sist skulle Henning Bergs manskap få utdelning.

I den sista stopptidsminuten såg ännu en AIK-hörna ut att bli lottlös. Men Sotirios Papagiannopoulos snappade upp andrabollen och skickade in ett lågt inspel framför mål.

Annons

Där mötte Victor Andersson, som hade varit på plan i tio minuter, upp genom att styra in kvitteringen, varpå merparten av Friends Arena var i fullkomlig extas.

- Djurgården har haft bra kontroll men tröttnade lite på slutet, och AIK grävde fram kvitteringen på ett otroligt imponerande sätt. Det är en otrolig mental kalldusch för Djurgården, konstaterade Erik Edman.

Astrit Ajdarevic fyllde på:

- Wow, vilket inhopp av Andersson!

Direkt efter kvitteringen förkunnade sedan domaren Mohammed Al-Hakim att matchen var över och således väntade en förlängning.

Den första förlängningshalvan var sedan ett ställningskrig, men precis innan spelet blåstes av tog sig Taha Ayari in i skottsektorn innan han avlossade med vänstern. AIK-ynglingen stoppades dock av Jacob Widell Zetterström som var nere snabbt för att freda sitt mål.

Annons

Den andra 15-minutersperioden blev sedan chansfattig och när precis allt talade för en straffläggning valde Henning Berg att göra ett djärvt drag när han plockade av Kristoffer Nordfeldt för att i stället byta in Ismael Diawara mellan stolparna.

Väl i straffläggningen svarade också Diawara för en räddning, men det räckte inte för AIK som fick se sig besegrat efter att ha missat tre av sina försök från elva meter.

Förutom en chans på en titel i den kommande finalen mot Malmö FF innebär segern även att Djurgården nu har säkrat Europaspel senare i år då man kommer att kliva in i kvalet till Conference League eller Europa League under sensommaren, beroende på hur det går i finalen.

Anton Salétros, Erik Ring och Taha Ayari missade sina straffar för AIK vilket alltså till slut blev avgörande.

Annons

- Tungt, så klart. Djurgården är bättre än oss på straffar. I förlängningen kändes vi starkare, bättre och hade fler chanser. Men de var skickligare än oss på straffar i dag och det avgjorde, säger Salétros till TV4 Play efter dramat.

- Helt okej insats av oss, det var en jämn match. Det blev straffar och där var Djurgården bättre än oss i dag.

Om sin straffmiss säger AIK:s mittfältsstjärna:

- Den var lite för lös. Men det är som det är, jag får bli bättre där.

Gladare miner var det på Djurgårdens ena huvudtränare, Kim Bergstrand:

- Man är trött, slut. Men jag känner glädje och tacksamhet, säger han till TV4 Play.

- Det kändes bra i stora delar av matchen, men att åka på den käftsmällen (AIK:s kvittering) i 95:e är tufft. Det var starkt av gruppen att ta sig igenom det ändå.

Bergstrand berättar att han var relativt lugn inför straffavgörande.

Annons

- Vi vann mot Malmö FF på straffar förra året, och då kändes vi trygga. Man vill alltid att det ska avgöras under matchen men jag kände ingen oro för straffar. Där är vi bra.

Som sagt: segern innebär inte bara en säkrad plats i svenska cupen-finalen. Nu väntar även kvalspel till Europa för Djurgården:

- Det är så mycket i det här: Europa, chans på titel, derby på bortaplan. Den här segern är väldigt stor, den ger energi och tro så klart. Att komma ut i Europa igen är något vi strävar efter och det är jättepositivt, säger Bergstrand.

Tobias Gulliksen satte kyligt en elvametersspark för Djurgården:

- Jag visste att jag skulle göra mål så det handlade bara om att hålla huvudet kallt, för det var hög ljudnivå (från AIK:s klacksektion) när jag gick fram. Jag är nöjd med den. Jag hoppades att målvakten skulle gå tidigt och det gjorde han, säger stjärnyttern.

Annons

Norrmannen valde att fira mot AIK-publiken. Något han blev varnad för.

- Det hade inte med AIK att göra. Jag var glad och lycklig över att göra mål. Det var en viktig straff. Som sagt, det hade inget med AIK att göra utan jag var bara glad, säger Gulliksen.

Djurgården-löftet Lucas Bergvall var lättad efter straffsegern:

- Jag är mer glad (än trött), men också väldigt trött. Herregud! Det blev tungt mentalt när de gjorde ett så sent mål, men vi krigade på och vann matchen, säger 18-åringen.

1 juli byter han Djurgården mot Tottenham. Innan dess har han alltså chans att vinna en titel i den blårandiga tröjan.

- Så klart (betyder det mycket). Det känns otroligt att kunna vinna en titel innan jag drar, säger Bergvall i TV4 Play.

Vilket lag som får hemmaplan av Djurgården och Malmö FF i finalen lottas den 24 mars.

Annons

Straffläggningen:

2-1. Ioannis Pittas, AIK.

2-2. Marcus Danielson, Djurgården.

Miss. Anton Salétros, AIK.

Miss. Albin Ekdal, Djurgården.

3-2. Bersant Celina, AIK.

3-3. Tobias Gulliksen, Djurgården.

Miss. Erik Ring, AIK.

3-4. Deniz Hümmet, Djurgården.

Miss. Taha Ayari, AIK.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Tiedemann Hansen, Papagiannopoulos, Björnström - Modesto, Celina, Salétros, Coulibaly - Faraj, Pittas

Djurgårdens IF: Widell Zetterström - Johansson, Tenho, Danielson, Dahl - Leach Holm, Schüller - Fallenius, L. Bergvall, Gulliksen - Hümmet