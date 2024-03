TV: Drömstart ledde AIK till semifinalplats - tre olika målskyttar mot Mjällby

Hemmalaget gjorde fyra förändringar i startelvan sedan gruppavslutningen mot Hammarby. Kvartetten med Noel Törnqvist, Elliot Stroud, Jacob Bergström och Imam Jagne ersatte Alexander Lundin, Abdoulie Manne, Adam Petersson och Herman Johansson.

I AIK spelade Ismaila Coulibaly istället för skadade Martin Ellingsen på mittfältet. Även Alexander Milosevic saknades på grund av skada, liksom John Guidetti och Alexander Fesshaie. Mjällby ägde det mesta av bollinnehavet inledningsvis, men AIK tog ledningen.

Mittbacken Colin Rösler misstajmade en långboll och friställde AIK:s Rui Modesto, som i den sjunde minuten kunde göra sitt tredje mål i årets svenska cupen-spel. Nytt slarv, denna gången från Tom Pettersson, föranledde AIK:s andra mål fem minuter senare.

Ioannis Pittas snappade då upp bollen och hittade Omar Faraj, som med ett distinkt avslut fick bollen förbi målvakten Törnqvist. "Gnaget" hittade stabilitet i spelet och tillät inte Mjällby komma till några lägen i mitten av halvleken.

I den 32:a minuten spelade Mads Døhr Thychosen fram Pittas i djupled, men ensam med AIK-anfallaren kom Törnqvist ut och räddade avslutet. Några minuter senare dök ett läge upp för Adam Ståhl, där Mjällby-yttern sköt högt över. Framnickad av Bergström fick Stroud en ännu bättre chans, men 21-åringen fick inte till avslutet.

Stroud ordnade dock en straff i den 40:e minuten sedan han blivit knuffad av Thychosen. Alexander Johansson klev fram och placerade säkert straffen i mål. 1-2 stod sig också som halvtidsresultat efter att Mjällby hittat momentum mot slutet av halvleken.

- Första minuterna var inte så bra, då de fick ha mycket boll och vi försökte bara kontra. Sedan fick vi in 1-0, kom in i momentum och gjorde 2-0 ganska snabbt. Det var skönt att få in två mål tidigt, men sedan tycker jag att vi slarvade, speciellt innan första halvlek tog slut. Vi gav dem en straff i onödan, och därmed blev det 2-1, sa Omar Faraj till TV4 Play i paus.

Alexander Johansson i samma sändning:

- Jag tycker vi hade ganska mycket boll, och de hade inte så många farliga målchanser. Deras två mål var deras första två skott på mål. Det är sjukt att säga när man ligger under, men jag tycker att vi har ganska bra koll med mycket bollinnehav. Nu ska vi bara vaska fram lite chanser, sa målskytten i halvtid.

1-3-målet kom i den 59:e minuten. Anton Salétros tog sig elegant fram på högerkanten och spelade fram Pittas i straffområdet. Cypriotens första skott räddades av Törnqvist men returen dunkade Pittas upp i nättaket. Hans andra mål i cupspelet.

- Makalöst vacker tvåfotsfint av Salétros, sa TV4 Plays expert Erik Edman och fortsatte:

- Jag fick lite vibbar av Michael Laudrup (dansk ikon, som spelat i klubbar som Barcelona och Real Madrid), otrolig tvåfotsdribbling.

Fem minuter senare hade Bergström en fin möjlighet att reducera, men fick hårt uppvaktad ingen riktig träff och AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt kunde plocka upp bollen. Mjällby försökte forcera ett robust AIK-försvar och inhopparen Arvid Brorsson fick nästa målchans med kvarten kvar. Backens skott ven dock utanför.

Brorsson kom närmare på en hörna minuten senare. Nordfeldt parerade dock skottet och följde upp med att även rädda returen från Abdoulie Manneh. En viktigt dubbelräddning från AIK-keepern, som sedan såg Faraj skjuta i stolpens utsida i den 79:e minuten.

I den 86:e minuten provade inhopparen Herman Johansson med ett lurigt skott från distans, men även denna gång var Nordfeldt med på noterna. Målvakten sträckte ut och tippade bollen till hörna, och bidrog starkt till att AIK kunde segra med 3-1 och avancera till semifinal.

- Det är svårt att komma till Strandvallen. De var bra, tunga och jag tycker även att de har utvecklat sitt spel med bollen, så de gjorde det svårt för oss. Vi har lite kvar att gå i det offensiva spelet, samtidigt som det ser solitt ut defensivt. Offensivt vill vi ännu mer, även om vi gjorde tre mål i dag, säger Salétros till TV4 Play.

- Det är skönt att gå härifrån med en vinst, fortsätter han.

AIK-tränaren Henning Berg:

- Vi är självklart nöjda med att gå vidare. Det var en tuff och svår match mot en bra motståndare. Vi gör tre fina mål och hade flera andra feta målchanser. Offensivt var det bra i dag, säger han under presskonferensen.

Mjällbys tränare Anders Torstensson:

- Jag är självklart besviken efter en förlust. Däremot tycker jag att vi var så väl så bra som AIK i spelet under långa stunder under matchen, men det hjälper inte. Vi släppte in två mål på deras två första avslut, och sedan var det uppförsbacke. AIK kunde spela på resultat, säger han till TV4 Play och fortsätter:

- Vi gjorde vad vi kunde, men vi räckte inte till i dag.

Under presskonferensen säger Torstensson även följande:

- Det sitter självklart en bitterhet över hur matchinledningen ser ut. Vi gör vår bästa matchinledning på försäsongen men AIK gör två snabba mål. Speciellt det första ska vi inte släppa in. Det ska inte få hända. Sammanfattningsvis är AIK ett för bra lag för att ge en tvåmålsledning.

I semifinalen väntar vinnaren mellan Djurgården och Degerfors på hemmaplan.

- Vi är i semifinal, och de som kommer och möter oss på Friends får göra det. Vi fokuserar på oss själva, säger Salétros.

Mjällby AIF: Törnqvist - Wikström (Brorsson 69'), Rösler, Pettersson - Ståhl, Gustavsson (K), Stroud (H. Johansson 69'), Jagne, A. Johansson (Manneh 69') - Røjkjær (Petersson 85'), Bergström.

AIK: Nordfeldt (K) - Thychosen, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen, Björnström - Modesto, Salétros, Coulibaly (Besirovic 80'), Celina - Faraj, Pittas.

Samtliga matcher i svenska cupen sänds på TV4 Play.