TV: Häcken mästare i historisk final - besegrade Eskilstuna: "Helt underbart"

Historisk svenska cupen-final väntade under torsdagseftermiddagen. BK Häcken tog emot Eskilstuna United, och det skulle bli en trevlig dag för Häcken.

ANNONS

Det var de gulsvarta som inledde matchen bäst och skapade flera chanser. Stina Blackstenius hotade på hörna, och efter 24 minuter hade de också en boll i mål - men den dömdes bort för offside.

Efter 36 minuter nickade även Emma Kullberg i ribban på hörna, men 0-0 stod sig till paus.

I den andra halvleken öppnade Häcken på ett bra sätt, och efter drygt tio minuter i den andra halvleken utnyttjade de en kort hörna. Filippa Angeldahl kunde driva in i straffområdet och via en försvarare skjuta in bollen i mål. 1-0 Häcken.

Kvarten senare utökade Blackstenius med ett riktigt klassmål. Anfallaren tog emot bollen på kanten efter ett inkast, bröt in i mitten och tog skott från utkanten av straffområdet. Skottet satt perfekt till höger i målet och 2-0 var ett faktum.

I slutet av matchen kunde Pauline Hammarlund sätta spiken i kistan (3-0). När domaren sedan blåste för full tid hade de plockat sin första titel som BK Häcken.

ANNONS

Efter matchen var Filippa Angeldahl lättad över att den första titeln i Häcken-tröjan är bärgad:

- Det känns jättebra. Det är det här vi har längtat efter och kämpat för, så att få göra det med Häcken känns helt underbart, säger hon till TV4.



Ni var storfavoriter - hur var det att spela med den pressen?

- Det är klart att de vill lägga över på att de är underdogs, och det är lätt för dem att slippa den pressen. Men vi är vana med den pressen och går ut och spelar den fotbollen vi kan.

Hon avslöjar att hennes 1-0-mål, som kom via en hörna, var en inövad variant.

- Vi har övat på den på träning, så det var ingen tillfällighet utan jag vet att kommer jag i den ytan kommer jag få tillfälle att göra mål, och den här gången gick den in.

Hur kommer ni fira ikväll?

- Vi har match redan på måndag, så det blir nog lugnt. men vi ska njuta av det här.

ANNONS

Startelvor:

BK Häcken: Falk - Nørgaard Gevitz, Kullberg, Holmes - Rytting Kaneryd, Curmark, Zigiotti Olme, Angeldahl, Wijk - Blackstenius, Mijatovic

Eskilstuna United: Holmgen - Plan, Östlund, Stenevik - Oskarsson, Ayinde, Saving, Nildén - Andersson, Rogic, Kullashi