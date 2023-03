TV: Häckens tunga smäll - Makasa rullades ut på bår efter otäckt fall

BK Häcken tog emot Kristianstads DFF hemma på Bravida Arena i svenska cupens semifinal under lördagen. Emmi Alanen gav gästerna ledningen i den 26:e minuten innan Anna Anvegård utjämnade till 1-1 tio minuter in i den andra halvleken. På övertid, i den 91:a minuten, sköt Stine Larsen sedan in 2-1 till Hisingslaget och säkrade finalplatsen för de gulsvarta.

Samtidigt är segern bitterljuv för Häcken. För trots en säkrad finalplats i svenska cupen så utspelade sig tråkiga scener i den 73:e minuten när Aisha Makasa skadade sig illa, bara 13 minuter efter att ha blivit inbytt.

Den 19-åriga forwarden föll med dryga kvarten kvar att spela och landade illa på sin axel. Efter en tids läkarvård fick hon sin arm och axel lindad innan hon rullades ut på bår. Makasa ersattes av Dora Zeller.

ANNONS

Inget besked har givits kring skadan.