TV: Hammarby förnedrade Sundsvall med 8-0 - 17-åring gjorde hattrick

Hammarby avslutade svenska cupens gruppspel med stil under söndagen. Man vann med 8-0 hemma mot Gif Sundsvall.

Det började redan i den åttonde minuten. Hammarbys nye mittfältare Tesfaldet Tekie gjorde då sitt första mål för klubben, när han via en Sundsvall-back sköt in 1-0.

Tre minuter senare kom 2-0. Robert Lundström rensade rakt på Joel Nilsson på ett sätt som gjorde att bollen gick i mål. Och i den 14:e minuten dundrade Bajens vänsterback Shaquille Pinas in ett långskott i bortre hörnet till 3-0.

Redan då var matchen avgjord. Men Hammarby fortsatte attackera och innan paus hann 17-årige högeryttern Montader Madjed göra både 4-0 och 5-0. Först stötte han in en retur från nära håll och därefter dunkade han upp bollen i nättaket efter att ha serverats i djupled av nämnde Tekie.

- Två enkla mål. Det var bara att avsluta. Men det är skönt för självförtroendet att göra mål, sa Madjed till C More efter första 45 minuterna.

C Mores expert Astrit Ajdarevic i paus:

- Det här börjar bli skämmigt.

Och tyngre blev det för superettan-laget Sundsvall. I den 47:e minuten rullade Madjed in sitt tredje mål för kvällen efter en djupledspass från Nahir Besara.

7-0 kom sedan i den 59:e minuten. Nämnde Besara tryckte in ett inlägg från Madjed i nät. Sju minuter senare placerade också Abdelrahman Saidi in 8-0 från straffpunkten, efter att Oscar Jonsson i bortamålet gjort ner Fredrik Hammar.

Enda glädjeämnet för Sundsvall under söndagen är att forwardsstjärnan Linus Hallenius gjorde comeback efter 387 dagar utan spel. En korsbandsskada förstörde fjolåret för Hallenius, som hoppade in i 72:a minuten - till applåder från både hemma- och bortasupportrar. Han har tidigare spelat för just Bajen.

- Det är alldeles för dåligt och pinsamt (resultatet), säger Hallenius till C More.

I och med segern blir Hammarby en av de fyra bästa gruppettorna i svenska cupen, vilket innebär att man får hemmaplansfördel i kvartsfinalen nästa helg.

Bajen-kaptenen Nahir Besara är mer än nöjd efter matchen.

- Vi hade kul där ute, så det var skönt att vinna. Vi spelar i allsvenskan och de är i superettan, så vi var tvungna att gå ut och visa klasskillnaden. Vi gjorde det och det viktiga är att vi gick vidare. Nu börjar allvaret, säger han till C More.

Hur upplever du samarbetet med Tesfaldet Tekie?

- En jättebra spelare, som kommit in nu. Det känns inte som han behöver någon startsträcka. Han har smält in i gruppen direkt på och utanför planen. Det är en bra spelare.

Besara är samtidigt även imponerad av Madjed.

- Jag har hajpat honom för mycket. Snart behöver jag ta procent av hans vidareförsäljning. Alla ser att det är en jätte-, jättebra spelare, men vi mötte ett superettan-lag, så han behöver ha fötterna på jorden.

Under måndagen, klockan 21.15 på Fotbollskanalen, lottas kvartsfinalerna och semifinalerna. Då kan Bajen dras mot antingen Malmö, IFK Norrköping, Mjällby eller AIK/Västerås/Varberg.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Joel Nilsson, Nathaniel Adjei, Mads Fenger (Edvin Kurtulus 61), Shaquille Pinas - Tesfaldet Tekie, Loret Sadiku (Alper Demirol 46), Nahir Besara (Fredrik Hammar 61) - Montader Madjed (Saidou Alioum 77), Jusef Erabi, Abdelrahman Saidi (Viktor Djukanovic 70).

Sundsvalls lag: Oscar Jonsson - Robert Lundström (Teodor Stenshagen 60), Alexander Blomqvist, Fredrik Lundgren, Moonga Simba - Dusan Jajic (Yonis Shino 72), Erik Andersson - Jesper Carström, Johan Bengtsson (Alexander Larsson 72), Ludvig Nåvik - Pontus Engblom (Linus Hallenius 72).