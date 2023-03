Klart: Här är lagen som får hemmaplan i cupkvarten

Det återstår fortfarande en kväll av gruppspelsmatcher, men redan nu är det spikat vilka fyra lag på herrsidan som får hemmaplansfördel i svenska cupens kvartsfinal.

De fyra bästa gruppettorna är nämligen klara, efter Hammarbys seger mot Gif Sundsvall under söndagen.

Bajen är ett av fyra lag som kommer få spela på hemmaplan. Även Häcken, Djurgården och Kalmar är "seedat" i lottningen, som sänds på Fotbollskanalen klockan 21.15 under måndagen.

Malmö FF lyckades kamma hem full pott, nio poäng, under sitt gruppspel. Men storlaget kommer ändå vara bortalag i kvartsfinalen, på grund av sämre målskillnad.

Det är fortsatt inte avgjort vilket lag som tar sig vidare från grupp 5. AIK, Västerås och Varberg har alla chansen att gå till kvartsfinal. Oavsett kommer laget från den gruppen vara "oseedat" i lottningen.

AIK ställs mot Varberg under måndagen, medan Västerås tar sig an Östersund. C More sänder de matcherna, som har avspark klockan 19.00.

HEMMALAG

Hammarby IF

BK Häcken

Djurgårdens IF

Kalmar FF

BORTALAG

Malmö FF

Mjällby AIF

IFK Norrköping

AIK/Västerås SK/Varbergs Bois