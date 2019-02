TV: HBK hade åtta spelare magsjuka - kryssade ändå mot Östersund

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

HBK hade i dag åtta spelare borta på grund av magsjuka. Trots detta lyckades laget kryssa mot Östersund i cuppremiären. - De som kom in gjorde ett jättebra jobb, säger HBK-backen Peter Larsson till C More.

Östersunds FK tog i dag emot Halmstads BK på Jämtkraft Arena i premiären i svenska cupen. Då var det ett skadeskjutet Hallandsgäng som, enligt C More, gick ut på planen med åtta spelare plus tränaren Igor Krulj borta med anledning av magsjuka. ÖFK startade i sin tur med ett par nyförvärv, däribland Charlie Colkett, medan stjärnförvärvet Ravel Morrison fick inleda mötet på avbytarbänken.

Efter en händelsefattig inledning av matchen, så tvingades belgiske ÖFK-förvärvet Marco Weymans kliva av planen. Backen lade sig ner i gräset efter att han slog in ett inlägg i straffområdet och blev i slutändan ersatt av Curtis Edwards i hemmalaget. Weymans var heller inte sista spelare i ÖFK att behöva lämna planen i första halvlek, då även Hosam Aiesh klev av planen, i det fallet var det oklart om det rörde sig om en skada.

Därefter höjde ÖFK takten mot motståndarlagets mål. Rewan Amin hade bland annat ett farligt avslut mot mål, men HBK-målvakten Malkolm Nilsson räddade avslutet och stod därefter för ytterligare ett par fina räddningar. Men närmast i första halvlek var ändå inhopparen Edwards med ett skott i insidan av ena stolpen. Än en gång kom Nilsson undan ett baklängesmål.

ÖFK tryckte även i andra halvlek på framåt, men hade svårt för att lirka upp ett kompakt bortaförsvar. Tesfaldet Tekie hade i slutet av andra halvlek ett vasst avslut mot mål, men fick än en gång se Nilsson vara med på mållinjen, den här gången genom att peta bollen strax över ribban och ut till hörna.

Morrison kom också in på planen i andra halvlek, men hann inte påverka matchbilden särskilt mycket under de knappa 20 minuterna som var kvar av matchen när han kom in. Ett skadeskjutet Halmstads BK klarade 0-0 i premiären av svenska cupen.

- Vi är inte tillräckligt bra i dag. Vi har ett, max två lägen att göra mål. Även om vi har mycket boll, så spelar vi alldeles för mycket framför deras mittfält. Det är klart att de gör det tajt, men vi måste ändå kunna hota i djupled med löpningar bakom och straffa dem där. Vi är inte tillräckligt bra i dag, säger ÖFK-backen Tom Pettersson till C More.

- Det är klart att vi är nöjda med en poäng här uppe. Jag tycker att vi gör det väldigt bra defensivt, ligger väldigt bra i positionerna och gör det svårt för dem. Chanserna som de hade var egentligen lite skott utifrån, men annars tycker jag att vi hade bra koll på dem, säger HBK-backen Peter Larsson till C More.

Larsson tyckte inte att HBK drabbades särskilt mycket av att laget hade flera spelare borta till matchen.

- Det är klart att vi tappade en del spelare, men de som kom in gjorde ett jättebra jobb. Det spelade inte så stor roll vilka som var på planen i dag. Vi gjorde det väldigt bra kollektivt, men vi hade velat få ut lite mer (offensivt). När vi ligger så bra defensivt, så offras offensiven lite. Om vi hade gått mer för det, så hade det också öppnats bakåt och då är de också giftiga, säger han i sändningen.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Bergqvist, Sonko Sundberg, Pettersson - Aiesh, Tekie, Amin, Colkett, Weymans - Islamovic, Sellars.

Halmstads BK: Nilsson - Westerberg, Johansson, Larsson, Bengtsson - Petersson, Silfwer, Ahlstrand - Boakye, Karim, Wiedesheim-Paul.