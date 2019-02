TV: Jordan Larsson i toppform - nätade för andra matchen i rad när IFK Norrköping besegrade Assyriska Turabdin

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping hade inga bekymmer mot division 1-laget Assyriska Turabdin i svenska cupen. I 2-1-segern blev dessutom Jordan Larsson målskytt för andra matchen i rad. - Det betyder jättemycket, säger han till C More efter matchen.

IFK Norrköping vann sin första match mot IFK Värnamo i svenska cupen. Då var Kalle Holmberg stor segerorganisatör med två mål och ett assist till Jordan Larsson.

I den här omgången, mot Assyriska Turabdin, fick Kalle Holmberg börja på bänken. Men IFK Norrköping hade ändå inga bekymmer att knipa segern i Elmiahallen i Jönköping.

Hemmalaget stod emot en halvtimme innan Simon Skrabb spräckte nollan. Alexander Fransson slog en smörpass till Simon Skrabb i djupet och finländaren höll sig kylig och gjorde 1-0.

Ställningen höll sig till halvtid, men efter ek vart in i andra halvlek gjorde IFK Norrköping mål på nytt. Klubben radade upp hörnor och till slut fick man utdelning. Efter en kort variant spelade Sead Haksabanovic in bollen i straffområdet. Där höll sig Jordan Larsson framme och satte dit 1-0. Målet var Jordan Larssons andra i svenska cupen, då han även nätade i den första omgången mot IFK Värnamo.

- Det betyder jättemycket. Som jag sagt tidigare så var det frustrerande efter förra året och att få igång målskörden så här pass tidigt är skönt. Jag hoppas det kan fortsätta in i allsvenskan också, säger han till C More efter matchen.

Dessutom tyckte han att samspelet med Sead Haksabaovic fungerade bra i andra halvlek.

- Absolut, han sökte sig mer mot mig och vi kombinerade lite som vi brukar göra på träningarna. Det är fantastiskt fin spelare och jag trivs att spela med honom

De två målen räckte för seger. Assyriska hade ett skott i ribban i slutet, men närmare än så kom inte laget.

IFK Norrköping har efter två omgångar full pott i sin grupp i svenska cupen. Härnäst ställs man mot AFC Eskilstuna i cupen.

Startelvor:

Assyriska Turabdin: Cakovic - Eek, Fritzson, Klänge, Isaiah Shaw, Kocadag, Ljung, Watson, Ekman, Bilanovic, Ishak

IFK Norrköping: Mitov Nilsson - Dagerstål, Larsen, Castegren - Smith, Blomqvist, Fransson, Haksabanovic, Thorarinsson - Larsson, Skrabb.