TV: Kouakou dubbel räckte inte - Sirius tappade viktiga poäng

IK Sirius var i behov av en seger hemma mot Trelleborgs FF under söndagen för att inte tappa mark på Kalmar FF i kampen om gruppsegern.

Christian Kouakou har öst in mål under försäsongen och hittade även rätt i första gruppspelsmatchen mot Sylvia. Och målformen håller i sig för den 26-årige Sirius-forwarden, mot TFF behövde han bara drygt 20 minuter på sig innan han läckert prickade in 1-0-målet framför hemmapubliken.

I andra halvlek löpte sig Aron Bjarnason fri och chippade en boll i stolpen, som sedan rullade på mållinjen innan den rensades undan på mållinjen. Sirius-spelarna ropade på mål, men domarteamat vinkade avvärjande.

- Det är sannerligen inte lätt att se (om bollen är inne). Sirius-spelarna är helt säkra på att den var inne, men mål är inte noterat. Otroligt att Sirius inte lyckas göra mål där, säger C Mores kommentator Mats Lilja i sändningen.

Bara minuter senare var det i stället TFF som kvitterade. Gästerna fick straff och fram klev Mohammed Saied som gjorde 1-1 mot sitt gamla lag. Sirius återtog dock ledningen kort därefter, och återigen var det Christian Kouakou - läckert framspelad av Moustafa Zeidan - som höll sig framme när han kyligt chippade in 2-1.

TFF gav sig inte, och med knappt tio minuter av matchen var det dags för ytterligare en tidigare Sirius-spelare att hitta nät mot sitt tidigare lag. Den här gången var det Henry Offia som dök upp vid bortre stolpen och kunde nicka in 2-2.

- Det är ett ganska återhållet målfirande den här gången också, konstaterar Mats Lilja i sändningen.

Sirius tryckte på i slutminuterna men lyckades inte få hål på TFF. Matchen slutade 2-2, vilket innebär att Kalmar nu går upp på förstaplatsen i gruppen. Nästa helg möts KFF och Sirius när gruppspelet ska avgöras, då måste Sirius vinna för att avancera till slutspel.

Startelvor:

Sirius: Vaiho - Björkström, Da Graca, Mathisen - Bjarnason, Zeidan, Hellborg, Olsson, Shabani - Rogic, Kouakou.

Trelleborg: Kristensen - Björken, Modig, Viitikko, Bödvarsson - Brkic, Dhaini, Amin - Blomberg, Offia, Saeid.