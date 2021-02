TV: Mäktig vändning av Blåvitt mot Sandviken - gjorde tre mål på nio (!) minuter

Svenska cupen bjöd på flera härliga matcher under lördagen, och en av dessa var matchen mellan Sandvikens IF och IFK Göteborg. Ettan-laget Sandviken deltar i år i svenska cupen-gruppspelet för andra året i följd och för tredje gången sedan det nya formatet infördes 2012/2013.

Det var Blåvitt som skulle få den första stora chansen i matchen, då nyförvärvet Gustaf Norlin mötte ett inlägg från höger med pannan - men avslutet gick strax över. Norlin hade även en boll i nät, men det målet dömdes bort.

Sandviken skulle sedan ta ledningen i matchen, genom Naeem Mohammed. Tio minuter senare kvitterade Blåvitt på en hörna. Pontus Wernbloom nådde högst och nickade in 1-1.

Men Sandviken skulle komma igen. Först gjorde de 2-1, och sedan 3-1 strax därefter. 3-1 stod sig sedan ett tag, innan Blåvitt reducerade med 25 minuter kvar av matchen - och det var början på en imponerande upphämtning.

Robin Söder gjorde 3-3, och bara tre minuter senare gjorde de 4-3. Carl Johansson nådde högst på en hörna och nickade in ledningsmålet. 4-3 blev också slutresultatet, och Blåvitt hade stått för en mäktig vändning i den första gruppspelsmatchen i svenska cupen.

- Jag tycker vi gör en bra match. Sedan så är det en kort period i mitten av andra som sänker oss lite. Släpper in billiga mål. Allt som allt tycker jag att vi jobbar på bra, säger Sandvikens Ahmed Bonnah till C More efter matchen.

Se alla målen nedan.

Startelvor:

Sandviken: Thörn, Molin, Håkansson, Jernberg, Springfeldt, Igbarumah, Bonnah, Mohammed, Mukunzi, Hansson, Johansson

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Johansson, Bjärsmyr, Eriksson - Yusuf, Wernbloom - Norlin, Sana, Yakob - Söder