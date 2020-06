TV: Regerande cupmästaren utslagen - McVey sköt Elfsborg till semifinal

Efter åtta minuter var Elfsborg på vippen att ta ledningen i hettan. En djupledsboll letade sig fram till Rasmus Alm, som fri med Peter Abrahamsson sköt utanför. I 18:e minuten hettade till rejält. Efter ett inspel hamnade bollen hos unge Ali Youssef, som fick en superchans vid bortre stolpen. Han fick så gott som öppet mål, men sköt över. Där räknade nog de flesta av spelarna och ledarna med att det skulle bli mål. Efter en knapp halvtimme spelad hade Häckens finländare Jasse Tuominen en nick utanför efter hörna.



I 35:e minuten fick Elfsborgs trollgubbe Jesper Karlsson ett friläge. Han fick dock bara en tå på bollen, som räddades av Abrahamsson. Tre minuter senare ville Häcken haft straff sedan Daleho Irandust fått en knuff i skottögonblicket när han gick på genombrott. Domare Glenn Nyberg lät spelet fortgå, till Häckenlägrets stora förtret. I 42:a minuten var det Häckenkaptenen Erik Fribergs tur att få en bra chans. Framspelad av nyförvärvet Alexander Søderlund avancerade han in i straffområdet och fick iväg en träff som gick högt över. Det sista som hände i halvleken var att Häcken fick frispark precis utanför offensivt straffområde. Daleho Irandust stegade fram och lyfte bollen en bit över ribban. Möjligheter till minst ett mål saknades inte, men första halvlek förblev mållös.



Häcken gjorde ett dubbelbyte i paus. Andreas Alm bytte in Leo Bengtsson och Adam Andersson istället för Ali Youssef och Oskar Sverrisson. Tre minuter in i andra halvlek drog Alexander Søderlund iväg en hård frispark utifrån. Avslutet gick dock inte på mål. Två minuter senare tog Elfsborg ledningen. Rasmus Alm flög fram i en blixtsnabb kontring. Han hade med sig Jesper Karlsson i en två-mot-en-situation och försökte först spela ut bollen till Karlsson. När passningsförsöket blockerades tog han tillbaka bollen och vräkte in den bakom Abrahamsson.



Efter 57 minuter genomförde Elfsborg ett dubbelbyte. Anfallarna Per Frick och Rasmus Alm klev av och Denniz Hümmet och Jacob Ondrejka kom in. Direkt efter bytena replikerade Häcken. Inhopparen Leo Bengtsson rann igenom och sköt in bollen bakom Tim Rönning. Elfsborg gjorde ytterligare ett dubbelbyte i 64:e minuten. Robert Gojani och Frederik Holst gjorde plats för Samuel Holmén och Marokhy Ndione. Samtidigt bytte Häcken in Ahmed Yasin istället för Alexander Søderlund.



Med 20 minuter kvar av ordinarie tid skapade Elfsborg en dubbelchans. Peter Abrahamsson räddade skotten från Jesper Karlsson och Denniz Hümmet och bollen gick ut till hörna. Efter den tog Elfsborg ledningen med 2-1. Christopher McVey sköt utifrån och bollen styrdes i mål. Efter målet kom Gustaf Nilsson in för Häcken. Jasse Tuominen utgick. I 79:e minuten fick Jacob Ondrejka ett fint läge att göra 3-1, men Abrahamsson räddade skottet.



Med tio minuter kvar slängde Andreas Alm också in Adnan Maric, som ersatte Erik Friberg. I 84:e minuten skrek Häcken efter straff igen. Ahmed Yasin blev liggande efter en duell i straffområdet. Nyberg friade även denna gång. I 86:e minuten fick Elfsborgs Marokhy Ndione ett jätteläge att döda matchen, men språngnicken gick över mål. Minuten senare var Elfsborgs Denniz Hümmet nära att punktera matchen, men hans avslut räddades av Abrahamsson. Matchen slutade 2-1 och Boråslaget är klart för semifinal i Svenska cupen.

På förbundets hemsida går det att läsa att Elfsborg ställs mot vinnaren mellan Hammarby och IFK Göteborg i semifinal.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson, Ekpolo, Toivo, Zuta, Sverrisson, Friberg, Falsetas, Irandust, Tuominen, Youssef, Søderlund.

Elfsborg: Rönning, Mcvey, Väisänen, Okumu, Strand, Gojani, Holst, Olsson, Alm, Karlsson, Frick.