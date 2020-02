TV: Schoughs pärla sänkte AIK - Djurgården vann intensivt cupderby

Foto: Bildbyrån/ C More.

SOLNA. Cuppremiär och derby. Då bjöd Djurgården och AIK på en otroligt intensiv tillställning - som slutade med Dif-seger efter att Olivia Schough gjort det matchavgörande målet med en riktig pärla. - Det var inte så mycket som stämde i dag, men vi vann till slut, säger Schough till C More.

På Skytteholms IP sparkade AIK och Djurgården under lördagen i gång årets tävlingssäsong. Ett derby direkt alltså - och det märktes.

AIK, som i fjol slutade på en fjärdeplats i elitettan, fick se Dif, som förra året säkrade det damallsvenska kontraktet i sista omgången, ta kommandot i matchen. Gästerna kom runt på högerkanten vid två tillfällen och hade där två lägen av danska nyförvärvet Maria Hovmark - men 20-åringen lyckades inte spräcka nollan på något av försöken.

Desto tråkigare för Hovmark var att hon kort därefter tvingades lämna planen med en befarad knäskada. Det lät - och såg - inte bra ut.

Djurgården fortsatte därefter att ha det mesta av bollinnehavet - men då slog AIK till. Hemmalaget kombinerade fint på vänsterkanten och bollen landade på Johanna Lindells fötter. 19-åringen tog med sig bollen, avslutade och gav AIK - via en styrning från gästernas försvar - ledningen.

De svartklädda blev betydligt mer aggressiva efter ledningsmålet. Kort efter avspark bröt Linda Hallin bollen i höjd med mittplan, satte fart framåt i banan och klippte till en bra bit utanför straffområdet. 23-åringen fick på en makalös träff som stenhårt prickade ribban.

Matchen böljade därefter fram och tillbaka innan Djurgården fick in en kvittering. En dålig inspark resulterade till slut i straff för gästerna och fram klev Olivia Schough. Lagkaptenen placerade säkert in 1-1 bakom Milla-Maj Majassari i hemmamålet.

Andra halvleken hade samma intensitet som första. Efter varsin farlig chans, Schough för gästerna och en trippelchans för hemmalaget, föll derbyts tredje mål. Vackert var det också. AIK startade spelet från egen målvakt, spelade ut gästernas lag fullständigt innan Adelisa Grabus stötte in kaptens Matilda Rosqvists inlägg.

Sex minuter senare kom kvitteringen genom inbytta nyförvärvet Linda Motlhalo som tryckte in Tilde Lindwalls inspel från nära håll. Därefter gick det två minuter innan det small igen - och då small det ordentligt. Djurgården bytte kant med en fin långboll, Schough sög ner bollen på bröstet, klev in i banan och fick till ett klassavslut som letade sig in i krysset. En pärla.

Fem minuter därefter kändes det som att luften gick ur AIK lite, då nytillskottet Motlhalo gjorde sitt andra mål för eftermiddagen - även det från nära håll, vilket också blev matchens sista fullträff.

- Det var inte så mycket som stämde i dag, men vi vann till slut med 4-2, vilket var skönt, säger Schough till C More.

Startelvor:

AIK: Majasaari, Johansson, Nordin, Rosqvist, Redenstrand, Lindell, Grabus, Kjellander, Törnblom, Finndell, Hallin.

Djurgården: Larsen, Lång, Arnardottir, Bloznalis, Huseby, Schough, Diaz, Boakye, Lindwall, Hovmark, Ekengren.