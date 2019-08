TV: Tankovic målskytt för sjunde matchen i rad för Bajen - inför ögonen på Janne Andersson

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby ställde upp med ett namnkunnigt lag i bortamötet med IFK Luleå, till vardags i division 2, i kvalet till svenska cupens gruppspel. Tidigt i matchen hade man ledningen med 2-0 efter mål av Muamer Tankovic och Nikola Djurdjic, som även i allsvenksan är i bra form där man ligger på tolv respektive nio mål.

För Tankovic var det sjunde raka matchen med mål i Bajen-tröjan, inför ögonen på förbundskapten Janne Andersson, som syntes på läktaren.

I samband med Sundsvall-matchen sade C Mores expert Alexander Axén att Tankovic "måste" vara med i nästa landslagstrupp (till EM-kvalmatcherna mot Färöarna och Norge).

- Att jag måste? Jaha, haha. Men det är inte upp till mig. Jag gör bara min grej och sen är det upp till dem (landslagsstaben) att göra som de vill, sade Tankovic själv efter Hammarbys senaste allsvenska match mot Sundsvall.

Luleå reducerade senare i halvleken på straff efter att Richard Magyar gjort ner en fri hemmaspelare.

I den andra halvleken kunde inbytte Alexander Kacaniklic sätta 3-1, vilket också blev slutresultatet och gör att Hammarby tar sig vidare till svenska cupens gruppspel som spelas nästa år.

- Jag fick instruktionen att försöka driva upp tempot lite och fick avgöra matchen. De kom in i matchen och gjorde det svårt för oss emellanåt i dag, säger Kacaniklic till C More efter matchen.

- För dem är det en jättestor match, och det märks. De ligger tätt i positionerna, jobbar för varandra och försöker hitta in på ytorna. De var farliga några gånger på kontringarna, säger han.

I nästa match ställs Hammarby mot Falkenberg på bortaplan i allsvenskan.