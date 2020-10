TV: Tonåringarna sköt AIK vidare i svenska cupen: "Bara att trycka dit den"

AIK gästade under torsdagen division 1-klubben Karlslunds IF i svenska cupens andra omgång. AIK inledde, inte helt oväntat, med ett stort bollinnehav och fick utdelning efter kvarten spelad när Paulos Abraham, 18, sköt in bollen vid det bortre hörnet.

AIK:s andra 18-åring, Erik Ring, ville inte vara sämre.

Två minuter efter 1-0 gjorde nämligen Ring 2-0, även han hittade det bortre hörnet, framspelad av Henok Goitom.

Karlslund skakade sedan liv i matchen när de reducerade efter timmen spelad, målskytt Tidjani Diawara. Men närmare än så kom inte division 1-klubben, utan AIK vann mötet med 2-1.

- Vi jobbar som ett lag, det är ingen som går solo. Det är kul när man får chansen och då är det bara att ta vara på den och göra det bästa man kan, säger Erik Ring till C More.

- Vi kommer runt på kanten, det har vi jobbat hårt på, då kommer jag loss i boxen efter en perfekt pass från Henok – då var det bara att trycka dit den.

Segern gör att AIK är klart för svenska cupens gruppspel som spelas till våren.

Startelvor:

Karlslunds IF: Kindberg - Kopkin, Koss, Höijer, Jangdin, Lundberg, Alp, Julher, Tellgren, Habib, Hatula

AIK: Janosevic - Karlsson, Papagiannopoulos, Dimitriadis, Silva, Abraham, Lundström, Ofori, Kahl, Lustig, Ring, Goitom