TV: Värnamo var illa ute - vände sent mot Berga

Katrineholms SK FK-Degerfors IF 0-3

FC Rosengård 1917-Helsingborgs IF 0-3

Hässleholms IF-Gais 2-3

IFK Berga-IFK Värnamo 1-2

IFK Luleå-AFC Eskilstuna 2-1

Sollentuna FK-Gefle IF 0-1

Örebro Syrianska IF-Västerås SK 0-3